Điều tra vụ bé gái 14 tuổi nằm trong rẫy hoang với nhiều thương tích, Công an huyện Tân Phú truy xét, bắt giữ nghi can 17 tuổi.

Theo thông tin từ Zing News, vào ngày 3/6, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, bắt khẩn cấp Đinh Hồng Huy (17 tuổi, ngụ huyện Định Quán) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi và cố ý gây thương tích.

Theo cảnh sát, sáng 1/6, Công an huyện Tân Phú nhận tin báo của bà N.T.H.H. về việc phát hiện cháu C. (14 tuổi) đang nằm trong rẫy hoang tại ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, với tình trạng trên người có nhiều thương tích, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.



Ngày 3/6, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, bắt khẩn cấp Đinh Hồng Huy - Ảnh: Zing News

Cảnh sát có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Tân Phú khẩn trương điều tra, bắt giữ Duy ngay trong ngày.

Theo thông tin của báo Thanh Niên, trước đó vào ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Kha Minh (30 tuổi, ngụ H.Phú Tân, Cà Mau, hiện đang sinh sống tại Q.Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Công an tống đạt quyết định bắt khẩn cấp nghi phạm Trần Kha Minh - Ảnh: Thanh Niên

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, khoảng tháng 1, thông qua mạng xã hội, Minh quen biết và nảy sinh tình cảm với em N.T.Y.N. (13 tuổi, ngụ xã Bình Phước, H.Mang Thít, Vĩnh Long).

Đến ngày 10/2, Minh điều khiển xe máy từ TP.HCM đến Vĩnh Long gặp N., sau đó chở em này đến một phòng trọ trên địa bàn H.Long Hồ để quan hệ tình dục.

Sau khi N. về nhà, gia đình thấy em có biểu hiện bất thường nên gặng hỏi và biết được sự việc liền đến cơ quan công an trình báo.

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