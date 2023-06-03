Bàng hoàng phát hiện thi thể nam thanh niên trôi nổi dưới thác nước

Đời sống 03/06/2023 10:03

Ngày 3/6, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, lực lượng chức năng đang làm rõ thi thể nam thanh niên(SN 1989) tử vong bất thường dưới Thác Chó sau chầu nhậu cùng bạn bè.

Theo thông tin từ báo Dân trí,  sáng 2/6, anh  P.Q.Đ. (SN 1989, trú tại xóm 4 Bế Triều, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) cùng 3 người bạn là Nông Văn Lợi, Trần Văn Kiên và Phan Trung Kiên đến Thác Chó, để tụ tập ăn uống. Trong lúc ăn uống, 4 người có sử dụng rượu.

Bàng hoàng phát hiện thi thể nam thanh niên trôi nổi dưới thác nước - Ảnh 1
Khu vực thác Chó nơi nạn nhân P.Q.Đ. tử vong do đuối nước - Ảnh: Báo Dân 

Khoảng 14h30 cùng ngày (2/6), anh Đ. đi ra bờ thác ngồi chơi. Lúc này, thác đang trong mùa ít nước, dòng chảy không xiết và không có người nhìn thấy nạn nhân đang làm gì trước khi xảy đuối nước.

Theo nguồn tin từ VOV, đến khoảng 15h, có người đi qua thác nước hô hoán có thi thể đang nổi trên mặt nước. Sau đó anh Nông Văn Lợi và anh Trần Văn Kiên đưa nạn nhân lên bờ và sơ cứu nhưng không có kết quả.

Bàng hoàng phát hiện thi thể nam thanh niên trôi nổi dưới thác nước - Ảnh 2
Thác Chó - Ảnh: Internet

Sau đó, anh Kiên đã gọi điện báo tin về cho gia đình người nhà nạn nhân.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bàng hoàng phát hiện thi thể nam thanh niên 28 tuổi bên cạnh chiếc xe đạp ngay dưới ruộng lúa

Bàng hoàng phát hiện thi thể nam thanh niên 28 tuổi bên cạnh chiếc xe đạp ngay dưới ruộng lúa

Trong lúc đi thăm đồng, người dân phát hiện có 1 người đàn ông nằm bất động dưới ruộng lúa, bên cạnh là chiếc xe đạp.

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