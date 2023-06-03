Mẹ khóc cạn nước mắt khi biết quầng thâm dưới mắt con 16 tháng tuổi là dấu hiệu của bệnh ung thư

Thế giới 03/06/2023 09:37

Đến khi những quầng thâm nhỏ dần lan sang các bộ phận khác, bé 16 tháng tuổi mới được bố mẹ đưa đến bệnh viện và được chẩn đoán mắc một loại ung thư ở trẻ em. 

Ngày 30/5 (giờ địa phương), Tờ The Mirror của Anh đưa tin về câu chuyện của Harper Walker, một em bé 16 tháng tuổi người Anh, được chẩn đoán mắc một loại ung thư ở trẻ em

Harper đột nhiên xuất hiện quầng thâm giống như vết bầm tím quanh mắt từ tháng 2 năm nay khi mới 13 tháng tuổi.

Mẹ khóc cạn nước mắt khi biết quầng thâm dưới mắt con 16 tháng tuổi là dấu hiệu của bệnh ung thư - Ảnh 1
Harper Walker (16 tháng tuổi), xuất hiện quầng thâm mắt, được chẩn đoán mắc một loại ung thư ở trẻ em - Ảnh: The Mirror

Khi bố mẹ Harper lần đầu phát hiện ra quầng thâm dưới mắt con, họ không nghĩ gì nhiều nên không điều trị hay thăm khám gì.

Tuy nhiên, những quầng thâm nhỏ dần dần lan sang các bộ phận khác, đồng tử của bé hướng lên trên cho thấy có biểu hiện bất thường.

Quá bất ngờ, bố mẹ đã đưa Harper đến bệnh viện để được chẩn đoán chính xác. Các cuộc kiểm tra cho thấy có một khối u quanh mũi của Harper, và các cuộc kiểm tra tiếp theo đã được tiến hành ngay.

Sau khi phân tích kết quả xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán Harper mắc bệnh u nguyên bào thần kinh, một loại ung thư ở trẻ em.

Mẹ khóc cạn nước mắt khi biết quầng thâm dưới mắt con 16 tháng tuổi là dấu hiệu của bệnh ung thư - Ảnh 2
Harper Walker và mẹ - Ảnh: The Mirror

U nguyên bào thần kinh là một trong những khối u ác tính phát triển ở tuyến thượng thận hoặc ít gặp hơn từ chuỗi hạch giao cảm ngoài thượng thận, thường ở sau phúc mạc, ở ngực và cổ. Chẩn đoán xác định bằng sinh thiết. Điều trị có thể bao gồm phẫu thuật cắt bỏ, hóa trị liệu, xạ trị, hóa trị liệu liều cao với ghép tế bào gốc, acid cis-retinoic, và liệu pháp miễn dịch.

Đặc biệt, đây là khối u ác tính thường gặp nhất ở trẻ dưới 1 tuổi. Tùy thuộc vào vị trí của khối u hoặc hormone tiết ra từ khối u, nó có thể gây ra các triệu chứng như sốt, nôn mửa, lồi mắt, bầm tím quanh mắt và bụng.

Mặc dù phụ thuộc vào giai đoạn, nhưng tỷ lệ chữa khỏi là khoảng 50% ở trẻ em trên 1 tuổi.

Mẹ khóc cạn nước mắt khi biết quầng thâm dưới mắt con 16 tháng tuổi là dấu hiệu của bệnh ung thư - Ảnh 3
Harper hiện đang được điều trị hóa trị liệu - Ảnh: The Mirror

Mẹ của Harper, bà Jenny Huddart cho biết: "Không có cách nào để biết rằng Harper bị u nguyên bào thần kinh cho đến khi bé xuất hiện những quầng thâm giống như những vết bầm nhỏ quanh mắt". 

Harper hiện đang trải qua hóa trị liệu và liệu pháp tế bào gốc và xạ trị được coi là cần thiết.

Bà Jenny Huddart và chồng Adam Walker nói rằng "Harper là một đứa trẻ vui vẻ và luôn tươi cười. Chúng tôi đều đang nỗ lực để suy nghĩ tích cực".

 

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Từ khóa:   quầng thâm mắt u nguyên bào thần kinh ung thư ở trẻ em

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