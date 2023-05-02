Vào ngày 1/5 (giờ địa phương), phương tiện truyền thông trực tuyến LADbible đưa tin một phụ nữ có triệu chứng ợ hơi liên tục bất thường được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Phụ nữ cho biết họ tự tin vào sức khỏe bình thường của mình, chẳng hạn như đến phòng tập thể dục 5 đến 6 lần một tuần. Nhưng tại sao người phụ nữ bị ợ hơi được phẫu thuật khẩn cấp ngay khi đến bệnh viện?

Người phụ nữ cho biết cô ợ hơi hơn 10 lần một ngày. Cô cũng đã bỏ qua những triệu chứng như bị đau bụng và các triệu chứng khác.

Cuối cùng, cô đến bệnh viện khám và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng giai đoạn 3, điều mà cô không ngờ tới.

Cô nói: "Lúc đầu tôi không biết, nhưng nghĩ lại, tôi nhận ra rằng mình đã ợ hơi quá mức. Vốn dĩ, tôi không phải là người hay ợ hơi".

Cô đã trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp vào tháng 1 năm ngoái, dự kiến ​​sẽ được hóa trị vào cuối tháng 8 năm nay.

Người phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng - Ảnh: Jam Press

Ung thư đại trực tràng là loại ung thư có nguồn gốc từ đại tràng (phần chính của ruột già) hoặc trực tràng (đoạn nối giữa đại tràng và hậu môn). Đây là loại ung thư phổ biến thứ ba được chẩn đoán có ở cả nam và nữ.

Ung thư đại trực tràng được biết chủ yếu xảy ra ở người cao tuổi. Tuy nhiên, số bệnh nhân ung thư đại trực tràng ở độ tuổi 20 đã tăng đều đặn trong 5 năm qua.

Người phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng - Ảnh: Jam Press

Ung thư đại trực tràng có thể không gây ra các triệu chứng ngay lập tức, nhưng nếu có thì sẽ là một trong các triệu chứng sau: Thay đổi thói quen đi cầu (đi tiêu) như tiêu chảy, táo bón, phân dẹt kéo dài trong nhiều ngày; cảm giác không đi hết phân sau mỗi lần đi cầu; đi cầu ra máu; phân có lẫn máu hoặc sẫm màu; đau quặn bụng; suy nhược và mệt mỏi; sụt cân không chủ ý.

Một chế độ ăn uống lành mạnh là rất quan trọng để ngăn ngừa ung thư đại trực tràng. Nếu uống rượu bia quá nhiều, nguy cơ mắc ung thư trực tràng sớm là 25%, còn nếu ăn nhiều thịt đỏ, tăng nguy cơ mắc bệnh đến 10% (theo nghiên cứu của Mỹ).

Một chế độ ăn uống điều độ và tập thể dục nhịp điệu vừa phải cũng giúp ngăn ngừa ung thư đại trực tràng.