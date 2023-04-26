Chàng trai tự hào chia sẻ hình ảnh 'làn da chảy xệ' thay vì cơ bắp săn chắc sau khi giảm 152kg

Thế giới 26/04/2023 14:30

Những bức ảnh trước và sau của một người đàn ông đã vượt qua tình trạng béo phì cực độ và giảm cân thành công đang nhận được phản hồi nhiệt tình từ cư dân mạng.

Nhân vật chính của câu chuyện tuyệt vời này là Cole Prochaska đến từ Nam Carolina, Hoa Kỳ.

Chàng trai tự hào chia sẻ hình ảnh 'làn da chảy xệ' thay vì cơ bắp săn chắc sau khi giảm 152kg - Ảnh 1
Ảnh: Twitter '3to1fitnesspro'

Anh đã giảm được hơn 336 pound (khoảng 152 kg) trong vòng chưa đầy hai năm. Điều này là nhờ chế độ ăn kiêng và tập thể dục phù hợp.

Tuy nhiên, dù ăn kiêng thành công, anh vẫn ý thức về cơ thể của mình. Điều này là do việc giảm cân đi kèm với các tác dụng phụ không mong muốn. Làn da của anh mềm nhũn ra vì giảm cân đột ngột.

Chàng trai tự hào chia sẻ hình ảnh 'làn da chảy xệ' thay vì cơ bắp săn chắc sau khi giảm 152kg - Ảnh 2
Ảnh: Twitter '3to1fitnesspro'

Prochasca đã chia sẻ những bức ảnh trước và sau khi ăn kiêng trên tài khoản Twitter, nói rằng: "Thật khó để chia sẻ những bức ảnh không mặc quần áo, nhưng đây là cách tôi đã thay đổi. Tôi đã giảm được hơn 336 pound (khoảng 152 kg). Hầu hết mọi người đều không tin tôi, nhưng tôi tin vào bản thân mình", anh nói.

Trong loạt ảnh đăng tải, Prochasca gây chú ý với màn lột xác đáng ngạc nhiên. Đó là một sự thay đổi ngoạn mục khiến người ta khó tin rằng đây là cùng một người. 

Chàng trai tự hào chia sẻ hình ảnh 'làn da chảy xệ' thay vì cơ bắp săn chắc sau khi giảm 152kg - Ảnh 3
Ảnh: Twitter '3to1fitnesspro'

Các lớp da chảy xệ bao phủ khắp cơ bắp. Tuy nhiên, anh đã tự tin chia sẻ hình ảnh và nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng.

Prochasca hiện nặng từ 224 đến 226 pounds (khoảng 101-102kg). Được biết, hiện tại anh có dự định phẫu thuật để loại bỏ lớp da chảy xệ. Anh tiết lộ rằng anh sẽ phải dựa vào việc gây quỹ để trang trải chi phí phẫu thuật nếu bảo hiểm không chi trả.

Chàng trai tự hào chia sẻ hình ảnh 'làn da chảy xệ' thay vì cơ bắp săn chắc sau khi giảm 152kg - Ảnh 4
Ảnh: Twitter '3to1fitnesspro'

Theo báo cáo thống kê phẫu thuật thẩm mỹ năm 2020, phẫu thuật loại bỏ da chảy xệ có giá từ 4.000 đến 15.000 đô la (khoảng 94 triệu đến 352 triệu đồng). Để phục hồi hoàn toàn sau phẫu thuật có thể mất vài tuần đến vài tháng cùng các rủi ro khác bao gồm sẹo, chảy máu, bầm tím, sưng tấy và nhiễm trùng.

Chàng trai tự hào chia sẻ hình ảnh 'làn da chảy xệ' thay vì cơ bắp săn chắc sau khi giảm 152kg - Ảnh 5
Ảnh: Twitter '3to1fitnesspro'

Prochasca cho biết anh có thể giảm cân nhờ tìm được bài tập phù hợp với mình và đi bộ ít nhất 10.000 bước mỗi ngày.

Mặt khác, các chuyên gia cảnh báo rằng giảm cân đột ngột trong thời gian ngắn có thể dẫn đến da chảy xệ cũng như mất khối lượng cơ và mật độ xương. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyên rằng béo phì có thể tiếp tục ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, vì vậy tốt hơn là nên giảm cân từ từ.

60 đứa trẻ có ngoại hình na ná nhau, phụ huynh sốc nặng khi biết sự thật phía sau

60 đứa trẻ có ngoại hình na ná nhau, phụ huynh sốc nặng khi biết sự thật phía sau

Một sự việc khiến dư luận dậy sóng vừa xảy ra tại Australia khi một người đàn ông được phát hiện là cha ruột của hơn 60 đứa trẻ ở nước này.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội giảm cân ngoạn mục

TIN MỚI NHẤT

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Tâm sự 29 phút trước
Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Tâm sự 30 phút trước
Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Tâm sự 31 phút trước
Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Tâm sự 34 phút trước
Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Tâm sự Eva 38 phút trước
Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Tâm sự 39 phút trước
Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Tâm sự 41 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Tâm sự 43 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Tâm sự 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích