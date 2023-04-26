Chàng trai tự hào chia sẻ hình ảnh 'làn da chảy xệ' thay vì cơ bắp săn chắc sau khi giảm 152kg

Những bức ảnh trước và sau của một người đàn ông đã vượt qua tình trạng béo phì cực độ và giảm cân thành công đang nhận được phản hồi nhiệt tình từ cư dân mạng.

Nhân vật chính của câu chuyện tuyệt vời này là Cole Prochaska đến từ Nam Carolina, Hoa Kỳ. Ảnh: Twitter '3to1fitnesspro' Anh đã giảm được hơn 336 pound (khoảng 152 kg) trong vòng chưa đầy hai năm. Điều này là nhờ chế độ ăn kiêng và tập thể dục phù hợp.

Tuy nhiên, dù ăn kiêng thành công, anh vẫn ý thức về cơ thể của mình. Điều này là do việc giảm cân đi kèm với các tác dụng phụ không mong muốn. Làn da của anh mềm nhũn ra vì giảm cân đột ngột. Ảnh: Twitter '3to1fitnesspro' Prochasca đã chia sẻ những bức ảnh trước và sau khi ăn kiêng trên tài khoản Twitter, nói rằng: "Thật khó để chia sẻ những bức ảnh không mặc quần áo, nhưng đây là cách tôi đã thay đổi. Tôi đã giảm được hơn 336 pound (khoảng 152 kg). Hầu hết mọi người đều không tin tôi, nhưng tôi tin vào bản thân mình", anh nói.

Trong loạt ảnh đăng tải, Prochasca gây chú ý với màn lột xác đáng ngạc nhiên. Đó là một sự thay đổi ngoạn mục khiến người ta khó tin rằng đây là cùng một người. Ảnh: Twitter '3to1fitnesspro' Các lớp da chảy xệ bao phủ khắp cơ bắp. Tuy nhiên, anh đã tự tin chia sẻ hình ảnh và nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Prochasca hiện nặng từ 224 đến 226 pounds (khoảng 101-102kg). Được biết, hiện tại anh có dự định phẫu thuật để loại bỏ lớp da chảy xệ. Anh tiết lộ rằng anh sẽ phải dựa vào việc gây quỹ để trang trải chi phí phẫu thuật nếu bảo hiểm không chi trả. Ảnh: Twitter '3to1fitnesspro' Theo báo cáo thống kê phẫu thuật thẩm mỹ năm 2020, phẫu thuật loại bỏ da chảy xệ có giá từ 4.000 đến 15.000 đô la (khoảng 94 triệu đến 352 triệu đồng). Để phục hồi hoàn toàn sau phẫu thuật có thể mất vài tuần đến vài tháng cùng các rủi ro khác bao gồm sẹo, chảy máu, bầm tím, sưng tấy và nhiễm trùng. Ảnh: Twitter '3to1fitnesspro' Prochasca cho biết anh có thể giảm cân nhờ tìm được bài tập phù hợp với mình và đi bộ ít nhất 10.000 bước mỗi ngày. Mặt khác, các chuyên gia cảnh báo rằng giảm cân đột ngột trong thời gian ngắn có thể dẫn đến da chảy xệ cũng như mất khối lượng cơ và mật độ xương. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyên rằng béo phì có thể tiếp tục ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, vì vậy tốt hơn là nên giảm cân từ từ.

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