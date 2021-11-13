Em bé sinh ra chỉ nặng 420 gram, sống sót diệu kỳ, phá kỷ lục thế giới

Thế giới 13/11/2021 10:55

Curtis Zy-Keith Means chào đời khi mới được 21 tuần 1 ngày, trở thành kỷ lục gia Guinness thế giới, đứa trẻ sinh non nhất sống sót.

Cậu bé Curtis Zy-Keith Means đến từ Alabama, Mỹ, sinh vào tháng 7/2020 đi vào lịch sử thế giới, trở thành đứa trẻ chào đời sớm nhất từ trước đến nay vẫn sống sót. Cụ thể, cậu bé chào đời khi mới được 21 tuần 1 ngày, 

Được biết, ban đầu, mẹ của bé Curtis Zy-Keith Means vẫn mang thai tiến triển tốt và dự kiến sẽ sinh con đủ tháng đủ ngày vào tháng 11/2020. Nhưng bất ngờ đã xảy ra, vào tháng 7/2020, cô nhập viện khẩn cấp để tiến hành phẫu thuật.

Khi mới chào đời, cậu bé Curtis Zy-Keith Means nhẹ hơn 7 lần so với cân nặng trung bình của một trẻ sơ sinh đủ ngày tháng. Cậu bé chỉ nặng khoảng 420 gram, tương đương một quả bóng đá. Cuối cùng, điều kỳ diệu đã đến với gia đình Michelle Chelly Butler trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Em bé sinh ra chỉ nặng 420 gram, sống sót diệu kỳ, phá kỷ lục thế giới - Ảnh 1
 Curtis Zy-Keith Means sinh ra chỉ nặng 420 gram, nằm gọn trên hai bàn tay bác sĩ

Cậu bé Curtis chào đời phản ứng rất tốt với những điều trị của bác sĩ. Ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, cậu bé trở nên khỏe mạnh hơn nhờ trải qua nhiều tháng điều trị, chăm sóc tích cực.

Đáng kinh ngạc, Michelle Chelly Butler mang song thai và Curtis là một trong hai trẻ sinh non may mắn sống sót. C'Asya Means, em gái của cậu kém phát triển hơn và không đáp ứng được phương pháp điều trị khi sinh ra ở 21 tuần 1 ngày. C'Asya Means qua đời chỉ một ngày sau khi chào đời.

Brian Sims, bác sĩ sơ sinh tham gia nhiệm vụ giám sát ca song sinh sinh non và người tham gia rất nhiều vào quá trình điều trị, chia sẻ rằng bản thân cũng phải kinh ngạc trước khả năng phục hồi của Curtis: "Tôi đã làm việc gần 20 năm nhưng tôi chưa bao giờ gặp đứa trẻ nào lại mạnh mẽ như cậu ấy. Có một điều gì đó đặc biệt ở Curtis".

Em bé sinh ra chỉ nặng 420 gram, sống sót diệu kỳ, phá kỷ lục thế giới - Ảnh 2
Curtis Zy-Keith Means và mẹ Michelle Chelly Butler bên cạnh bảng ghi thành tích của Kỷ lục Guinnesss thế giới.

Sau khoảng 9 tháng chăm sóc đặc biệt, các bác sĩ đã cho Curtis ra viện trở về nhà với gia đình vào tháng 4/2021. Cậu bé vẫn cần điều trị bằng thuốc, sử dụng oxy, ống truyền thức ăn nhưng việc xuất viện là một cột mốc quan trọng trong hành trình phi thường của Curtis.

Cậu bé tổ chức sinh nhật đầu tiên của mình vào ngày 5/7/2021. Curtis có ba anh chị em, mọi người cùng giúp đỡ chăm sóc Curtis những công việc hàng ngày như tắm rửa, mặc quần áo và cho ăn.

Trước Richard Hutchinson, kỷ lục sinh non vẫn sống sót thần kỳ đã không bị phá vỡ trong 34 năm. James Elgin Gill, sinh sống ở Ontario, Canada chào đời khi mới 21 tuần 5 ngày vào tháng 5/1987.

Bé sơ sinh chào đời không có chân, bố mẹ chưa kịp phản ứng thì đã tử vong

Bé sơ sinh chào đời không có chân, bố mẹ chưa kịp phản ứng thì đã tử vong

Một bé gái chào đời không có chân và cũng không có bộ phận sinh dục khiến bố mẹ bàng hoàng, vậy nhưng chưa kịp phản ứng thì em bé đã tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   Cháy cửa hiệu sơ sinh Cháy cửa hàng đồ sơ sinh buôn bán trẻ sơ sinh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 3 giờ 35 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 4 giờ 5 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 4 giờ 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 5 giờ 35 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 6 giờ 35 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 7 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích