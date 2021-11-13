Em bé sinh ra chỉ nặng 420 gram, sống sót diệu kỳ, phá kỷ lục thế giới

Curtis Zy-Keith Means chào đời khi mới được 21 tuần 1 ngày, trở thành kỷ lục gia Guinness thế giới, đứa trẻ sinh non nhất sống sót.

Cậu bé Curtis Zy-Keith Means đến từ Alabama, Mỹ, sinh vào tháng 7/2020 đi vào lịch sử thế giới, trở thành đứa trẻ chào đời sớm nhất từ trước đến nay vẫn sống sót. Cụ thể, cậu bé chào đời khi mới được 21 tuần 1 ngày, Được biết, ban đầu, mẹ của bé Curtis Zy-Keith Means vẫn mang thai tiến triển tốt và dự kiến sẽ sinh con đủ tháng đủ ngày vào tháng 11/2020. Nhưng bất ngờ đã xảy ra, vào tháng 7/2020, cô nhập viện khẩn cấp để tiến hành phẫu thuật.

Khi mới chào đời, cậu bé Curtis Zy-Keith Means nhẹ hơn 7 lần so với cân nặng trung bình của một trẻ sơ sinh đủ ngày tháng. Cậu bé chỉ nặng khoảng 420 gram, tương đương một quả bóng đá. Cuối cùng, điều kỳ diệu đã đến với gia đình Michelle Chelly Butler trước sự ngạc nhiên của mọi người. Curtis Zy-Keith Means sinh ra chỉ nặng 420 gram, nằm gọn trên hai bàn tay bác sĩ Cậu bé Curtis chào đời phản ứng rất tốt với những điều trị của bác sĩ. Ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, cậu bé trở nên khỏe mạnh hơn nhờ trải qua nhiều tháng điều trị, chăm sóc tích cực.

Đáng kinh ngạc, Michelle Chelly Butler mang song thai và Curtis là một trong hai trẻ sinh non may mắn sống sót. C'Asya Means, em gái của cậu kém phát triển hơn và không đáp ứng được phương pháp điều trị khi sinh ra ở 21 tuần 1 ngày. C'Asya Means qua đời chỉ một ngày sau khi chào đời. Brian Sims, bác sĩ sơ sinh tham gia nhiệm vụ giám sát ca song sinh sinh non và người tham gia rất nhiều vào quá trình điều trị, chia sẻ rằng bản thân cũng phải kinh ngạc trước khả năng phục hồi của Curtis: "Tôi đã làm việc gần 20 năm nhưng tôi chưa bao giờ gặp đứa trẻ nào lại mạnh mẽ như cậu ấy. Có một điều gì đó đặc biệt ở Curtis". Curtis Zy-Keith Means và mẹ Michelle Chelly Butler bên cạnh bảng ghi thành tích của Kỷ lục Guinnesss thế giới. Sau khoảng 9 tháng chăm sóc đặc biệt, các bác sĩ đã cho Curtis ra viện trở về nhà với gia đình vào tháng 4/2021. Cậu bé vẫn cần điều trị bằng thuốc, sử dụng oxy, ống truyền thức ăn nhưng việc xuất viện là một cột mốc quan trọng trong hành trình phi thường của Curtis. Cậu bé tổ chức sinh nhật đầu tiên của mình vào ngày 5/7/2021. Curtis có ba anh chị em, mọi người cùng giúp đỡ chăm sóc Curtis những công việc hàng ngày như tắm rửa, mặc quần áo và cho ăn. Trước Richard Hutchinson, kỷ lục sinh non vẫn sống sót thần kỳ đã không bị phá vỡ trong 34 năm. James Elgin Gill, sinh sống ở Ontario, Canada chào đời khi mới 21 tuần 5 ngày vào tháng 5/1987.

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