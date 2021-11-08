Chuyện lạ: Bé gái sinh con khi chỉ mới 5 tuổi gây chấn động thế giới

Thế giới 08/11/2021 14:49

Lina sinh con bằng phương pháp mổ vào lúc 5 tuổi, đứa trẻ chào đời khỏe mạnh với 2,7 kg.

Lina Medina (5 tuổi) đến từ một ngôi làng miền núi hẻo lánh ở Peru là người mẹ trẻ nhất trong lịch sử nhân loại.  Được biết, vào năm 1933, mẹ của Lina nhận thấy bụng của con gái lớn bất thường sau khi thấy con kêu đau.

Các bác sĩ lo ngại trong bụng cô bé có một khối u nhưng sau đó, bất ngờ phát hiện ra đứa trẻ 5 tuổi đang mang thai 7 tháng. Họ phát hiện Lina đã có cơ quan sinh dục như một người trưởng thành và mắc chứng dậy thì sớm.

Bất ngờ hơn khi mẹ của Lina cho biết, con gái mình bắt đầu có kinh từ năm 3 tuổi và bộ ngực gần như đã phát triển đầy đặn vào năm 4 tuổi. Tuy nhiên, một báo cáo y tế từ Peru cho biết, đứa trẻ này bắt đầu có kinh nguyệt khi mới 8 tháng tuổi, điều này mâu thuẫn với tuyên bố của người mẹ.

Vào ngày 14/5/1939, Lina sinh bé trai bằng phương pháp mổ vì khung xương chậu còn nhỏ, khó thể sinh tự nhiên. Em bé chào đời khỏe mạnh với 2,7kg và được đặt tên là Gerardo để vinh danh bác sĩ tham gia đỡ đẻ.

Nhưng cho tới nay, chưa có thông tin rõ ràng về ai đã cưỡng bức Lina. Cha của cô bé bị bắt sau khi Lina sinh con nhưng sau đó, ông ta được thả vì cảnh sát thiếu bằng chứng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trẻ em gái bị lạm dụng tình dục có thể dậy thì nhanh hơn những trẻ khác và ngược lại.

Các bác sĩ dự đoán Lina bị cưỡng bức khi 4 tuổi. Tiến sĩ Edmundo Escomet - Người viết về trường hợp bé Lina trên một tạp chí y khoa cho biết, Lina “không thể đưa ra câu trả lời chính xác” khi được hỏi về cha của đứa bé.

Chuyện lạ: Bé gái sinh con khi chỉ mới 5 tuổi gây chấn động thế giới - Ảnh 1
Lina sinh con vào năm 5 tuổi

Do còn nhỏ nên cô bé không biết ai đã cưỡng bức mình và cha của Lina là cũng khăng khăng phủ nhận việc cưỡng bức con gái. Khi lớn lên, cậu bé Gerardo tin rằng, Lina là chị gái mình cho đến năm 10 tuổi, cậu bé được biết sự thật. Đến năm 40 tuổi, Gerardo qua đời sau khi mắc căn bệnh về xương.

Vào năm 1970, Lina đã kết hôn với chồng Raul, sau đó sinh con trai thứ hai ở tuổi 39. Năm 2002, phóng viên Reuters tiếp cận Lina để phỏng vấn, cặp đôi sống trong một ngôi nhà chật chội ở “Little Chicago” - một khu vực nhiều tội phạm của thủ đô Lima.

Nhiều người cho rằng trường hợp của Lina thường chỉ là "trò lừa bịp" nhưng các bác sĩ cho biết, họ đã chụp X-quang và chứng minh rằng Lina thực sự đã mang thai. Hai năm sau khi Gerardo chào đời, một chuyên gia về trẻ em từ Đại học Columbia tên là Paul Koask đã đến thăm gia đình Lina.

Koask cho biết, Lina "thông minh trên mức bình thường" và con cô ấy "hoàn toàn bình thường". "Cô ấy coi đứa trẻ như một đứa em trai và những người còn lại trong gia đình cũng vậy".

Khi câu chuyện của Lina lan truyền trên khắp thế giới, chính phủ Peru hứa sẽ hỗ trợ gia đình nhưng thực tế, sự hỗ trợ đã không được đến tay họ.

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