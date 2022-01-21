Ngạc nhiên với thiếu nữ Ấn Độ lập kỷ lục Guinness thế giới khi kéo chiếc xe nặng tới 12 tấn chỉ bằng… TÓC

Thế giới 21/01/2022 15:04

Asha Rani lập kỷ lục thế giới sau khi dùng tóc kéo xe buýt hai tầng.

Ngạc nhiên với thiếu nữ Ấn Độ lập kỷ lục Guinness thế giới khi kéo chiếc xe nặng tới 12 tấn chỉ bằng… TÓC - Ảnh 1
Asha Rani đã lập kỷ lục thế giới khi kéo một chiếc xe nặng 12.000 kg chỉ bằng mái tóc của mình.

 

Một người phụ nữ đến từ Ấn Độ tên là Asha Rani đã khiến cư dân mạng vô cùng kinh ngạc sau khi một đoạn video ghi lại cảnh cô ấy tạo ra kỷ lục thế giới được đăng trên trang cá nhân Instagram chính thức của Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới. Đoạn clip cho thấy Asha đang kéo một chiếc xe buýt hai tầng chỉ bằng mái tóc của mình. Bạn cũng không thể tin được đúng không!

Đoạn video cho thấy Asha đã tạo nên kỷ lục thế giới. Khi đoạn clip bắt đầu, có thể thấy một chiếc xe buýt hai tầng nặng 12.000 kg được buộc chặt vào tóc của Asha. Asha kéo xe buýt một cách cẩn thận và sau đó phá vỡ kỷ lục thế giới một cách thần kỳ. Asha Rani đã vỡ òa trong sung sướng khi những cố gắng của cô được cả thế giới ghi nhận.

“Chiếc xe nặng nhất do Asha Rani kéo bằng mái tóc (nữ) 12.216 kg” chú thích từ bài đăng chính thức của Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới.

Ngạc nhiên với thiếu nữ Ấn Độ lập kỷ lục Guinness thế giới khi kéo chiếc xe nặng tới 12 tấn chỉ bằng… TÓC - Ảnh 2
Bài đăng trên Instagram của Tổ chức Guinness Thế giới

 

Video đã lan truyền mạnh mẽ với hơn 367 nghìn lượt xem và nhận được rất nhiều bình luận. Mọi người đã vô cùng sửng sốt trước khả năng đáng kinh ngạc của Asha và ca ngợi cô khi đã tạo nên một kỷ lục thế giới.

Tuy nhiên, theo trang web chia sẻ của Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới , trước đó, Asha Rani đã từng ghi dấu ấn vào năm 2016. Cô được ca ngợi là 'Nữ hoàng sắt' vì đã kéo một chiếc xe buýt hai tầng ở London trên phim trường 'Lo Show dei Record' ở Milan, Ý. Asha hiện giữ bảy danh hiệu Kỷ lục Guinness Thế giới về kỹ năng cử tạ xuất sắc của mình.

An Nhiên (Theo Indiatoday)



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