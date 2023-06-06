Phẫn nộ: Gã thanh niên lẻn vào nhà hiếp dâm người phụ nữ hàng xóm lúc rạng sáng

Đời sống 06/06/2023 11:08

Ngày 6/6, Công an huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan đang điều tra, làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị gã thanh niên (SN 1995) cưỡng ép, hiếp dâm khi ở nhà một mình.

Theo thông tin từ báo Người lao động, khoảng 2h ngày 28/5, Lê Văn Duẩn (SN 1995; ngụ xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) đi uống rượu về, khi đến nhà chị P.T.H. (ngụ cùng xã Giao Thiện), thấy cửa nhà không khóa, Duẩn đã lẻn vào.

Phẫn nộ: Gã thanh niên lẻn vào nhà hiếp dâm người phụ nữ hàng xóm lúc rạng sáng - Ảnh 1
Lê Văn Duẩn tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Người lao động

Lúc này, Duẩn thấy chị H. đang nằm một mình trên giường nên nảy ra ý định quan hệ tình dục. Nam thanh niên hàng xóm này liền cưỡng ép chị H. và quan hệ tình dục. Giở trò đồi bại xong, Duẩn đã bỏ trốn. 

Đến tối cùng ngày (28/5), Duẩn nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật và không thể trốn thoát nên đã đến cơ quan công an để đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện cơ quan đang điều tra và tiếp tục làm rõ.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Thanh niên, khoảng 22h15 ngày 5/5, Công an TP.Cao Lãnh nhận được tin báo nghi ngờ cụ bà H.T.H (70 tuổi, ngụ ấp 2, xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh) bị xâm hại tình dục dẫn đến tử vong. Ngay trong đêm (5/5), các đội nghiệp vụ Công an TP.Cao Lãnh khẩn trương phối hợp Công an xã Mỹ Tân đến hiện trường điều tra, xác minh. Khoảng 11h ngày 6/5, qua xác minh, Công an TP.Cao Lãnh nhận định đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi hiếp dâm bà H. là Bạch Văn Liêm (ngụ cùng địa phương) nên mời về trụ sở lấy lời khai.

Phẫn nộ: Gã thanh niên lẻn vào nhà hiếp dâm người phụ nữ hàng xóm lúc rạng sáng - Ảnh 2
Công an TP.Cao Lãnh lấy lời khai của Bạch Văn Liêm để làm rõ về hành vi hiếp dâm - Ảnh: Báo Thanh niên

Ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bạch Văn Liêm (68 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh) để điều tra về hành vi hiếp dâm. Tại cơ quan điều tra, Liên khia nhận trước đó (không nhớ cụ thể ngày nào) đã lẻn vào nhà thực hiện hành vi hiếp dâm bà H. một lần.

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Nguyễn Văn Kiên ép em T. cùng đi taxi đến khách sạn. Do đã bị uy hiếp từ trước và sợ hãi nên em T. không dám chống cự và sau đó Kiên đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của T.

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