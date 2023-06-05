Nguyễn Văn Kiên ép em T. cùng đi taxi đến khách sạn. Do đã bị uy hiếp từ trước và sợ hãi nên em T. không dám chống cự và sau đó Kiên đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của T.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Móng Cái đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Kiên (33 tuổi, trú tại khu 3, phường Hải Hòa, TP Móng Cái) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 18 tuổi.

Trước đó, sáng 1/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái tiếp nhận nguồn tin từ em C.T.T. (16 tuổi, trú tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) về việc bị một nam thanh niên đánh, ép buộc lên phòng 304 khách sạn Sunshine thuộc khu 3, phường Ka Long, TP Móng Cái thực hiện hành vi hiếp dâm. T. là nhân viên quán bar Kinh Đô, phường Trần Phú, TP Móng Cái.

Nguyễn Văn Kiên tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân Trí

Quá trình điều tra xác định, khoảng 1h30 ngày 1/6, Kiên và T. uống bia và nghe nhạc cùng nhau tại quán bar Phượng Hoàng ở xã Hải Xuân, TP Móng Cái. Sau đó, Kiên đón taxi rủ T. đi chơi nhưng T. từ chối.

Dẫn tin từ Báo Người Lao Động, khi em T. đòi đi về phòng trọ của mình để nghỉ ngơi thì Kiên yêu cầu taxi đưa thiếu nữ 16 tuổi này đến khách sạn Sunshine thuộc khu 3, phường Ka Long, TP Móng Cái. Khi đến khu vực trước cửa khách sạn, do không muốn đi vào trong phòng nên em T. đã bỏ đi ra ngoài. Kiên liền đuổi theo, giật tóc và dùng tay tát vào mặt, đồng thời đe dọa, ép buộc em T. phải đi vào phòng cùng mình.

Tại phòng 304 của khách sạn, em T. chống cự không đồng ý quan hệ tình dục thì bị Kiên đe dọa. Do đã bị uy hiếp từ trước và sợ hãi nên em T. không dám chống cự và sau đó Kiên đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của em T..

Hiện Công an TP Móng Cái đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

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