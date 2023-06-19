Bắt giữ gã đàn ông tống tiền người yêu cũ bằng hàng loạt ảnh 'nóng'

Sau chia tay, Sơn liên tục dùng những hình ảnh ''nhạy cảm'' để tống tiền người yêu cũ. Khi đang nhận tiền người yêu cũ thì Sơn bị công an bắt quả tang.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 19/6, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang tạm giữ đối tượng Hồ Sỹ Sơn (40 tuổi, ngụ TP Biên Hoà) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Vào năm 2019, Sơn và chị M.T. (23 tuổi, quê tỉnh Bình Định) có quan hệ tình cảm. Đến giữa năm 2020, Sơn dùng điện thoại ghi lại hình ảnh nhạy cảm của chị T.

Sau đó, chị T. đã nhắn tay chia tay Sơn vì phải về quê sinh sống. Để níu kéo, Sơn doạ sẽ gửi video và hình ảnh khoả thân của chị T. lên mạng xã hội. Lo sợ, cô gái 23 tuổi đã đến nhà nghỉ tại huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) để gặp Sơn và xoá hình ảnh, video "nóng" Khi chị T. vừa rời đi, Sơn đã khôi phục lại video và các tấm ảnh khoả thân đã xoá. Sau đó, Sơn tiếp tục gửi hình ảnh và doạ nhưng chị T. không trả lời.

Thời điểm Sơn (ảnh nhỏ) bị bắt quả tang - Ảnh: Người Lao Động Theo thông tin ghi nhận từ VietNamNet, ngày 6/5 vừa qua, Công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Lê Thành Duy (tự Nhí, 42 tuổi, ngụ phường 2) để điều tra hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Theo điều tra, nghi phạm Duy quen biết và có quan hệ tình cảm với người phụ nữ ở huyện Cao Lãnh, dù cả hai đã có gia đình riêng. Trong những lần hai người hẹn hò “tâm sự”, Duy dùng điện thoại quay lại cảnh ân ái. Nghi phạm Nguyễn Lê Thành Duy. Ảnh: VietNamNet Anh T. là chồng người phụ nữ nói trên phát hiện vụ việc, ngăn cản vợ không được nên liên lạc với Duy. Sau đó, nghi phạm Duy nhiều lần gọi điện thoại đe dọa anh T. yêu cầu đưa tiền, nếu không gã sẽ phát tán các đoạn clip của vợ anh T. lên mạng xã hội. Lo sợ mất uy tín, anh T. đã 2 lần đưa tiền cho Duy, tổng cộng 6 triệu đồng. Hôm 4/5, Duy tiếp tục gọi điện cho anh T. để tống tiền. Anh T. đến Công an TP Cao Lãnh trình báo vụ việc. Chiều 5/5, tại quán cà phê ở phường Mỹ Phú, khi Duy đang nhận 7 triệu đồng từ anh T. thì Công an ập vào bắt quả tang.

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