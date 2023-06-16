Ban đầu nguyên nhân tử vong của người phụ nữ bị cho rằng là đột quỵ, tuy nhiên sau điều tra Công an phát hiện đây là một vụ án mạng, hiện đã bắt được hung thủ.

Dẫn nguồn tin từ báo Giao Thông, ngày 16/6, Công an tỉnh Hưng yên đã thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 11/6 tại thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm. Qua công tác rà soát, sàng lọc thông tin và tài liệu thu thập được, cơ quan công an phát hiện Nông Văn Nhàn (SN 1990, trú tại Bản Diệt, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) là đối tượng nghi vấn. Đến 19h hôm qua (15/6), lực lượng chức năng bắt được Nhàn khi đối tượng đang bỏ trốn tại khu vực huyện Thường Tín (TP. Hà Nội).

Quá trình đấu tranh ban đầu đối tượng Nhàn đã khai nhận có hành vi dùng tay bóp cổ, bịt mũi, bịt miệng đến khi chị Nga tử vong, sau đó lấy tài sản gồm: 1 điện thoại iPhone, 1 đôi hoa tai bằng vàng tây và 2,04 triệu đồng, sau đó bỏ trốn đến khi bị bắt. Người phụ nữ bị chiếm đoạt tài sản và sát hại dã man - Ảnh: Giao Thông Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống, cơ quan công an cho biết, khoảng 5h30 ngày 11/6, gia đình chị Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1980 ở thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm) phát hiện chị Nga tử vong tại quán bán nước ven đường Quốc lộ 5 chiều Hải Phòng - Hà Nội thuộc thôn Hồng Thái. Phía gia đình nói rằng, chị Nga bị mất 1 điện thoại iPhone và 1 đôi hoa tai bằng vàng tây.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Văn Lâm phối hợp với Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Văn Lâm khám nghiệm tử thi. Quá trình khám nghiệm xác định trên vùng cổ và vùng mặt nạn nhân có nhiều vết xây xát, bầm tụ máu ở vùng cổ, vùng mặt và tay chân. Sau đó, cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường và tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân chị N. tử vong. Đến ngày 14/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định Khởi tố vụ án về hành vi Giết người, cướp tài sản; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, thành lập nhiều tổ công tác tiến hành xác minh về các mối quan hệ của nạn nhân và xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Cây xăng bốc cháy dữ dội ở Bình Định vì khách vứt đầu thuốc lá bừa bãi Sự việc xảy ra vào sáng ngày 16/6, khách hàng trong cây xăng vô ý thức vứt tàn thuốc hút dở xuống đất, sau đó cây xăng phát nổ.

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