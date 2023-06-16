Cây xăng bốc cháy dữ dội ở Bình Định vì khách vứt đầu thuốc lá bừa bãi

Đời sống 16/06/2023 12:35

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 16/6, khách hàng trong cây xăng vô ý thức vứt tàn thuốc hút dở xuống đất, sau đó cây xăng phát nổ.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 16/6, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Định cho biết một vụ cháy đã xảy ra tại cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).

Cây xăng bốc cháy dữ dội ở Bình Định vì khách vứt đầu thuốc lá bừa bãi - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy cây xăng tại Bình Định - Ảnh: VTC News 

Theo người dân, vụ cháy xảy ra vào khoảng 8h sáng cùng ngày. Vào thời điểm trên, một khách hàng chạy xe máy vào cây xăng để đổ xăng.

Trong lúc nhân viên cây xăng đang đổ xăng thì vị khách này vẫn hút thuốc rồi ném đầu thuốc xuống đất khiến ngọn lửa bốc lên dữ dội.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Mai (ở phường Hải Cảng) cho biết bà nghe tiếng nổ lớn, sau đó ngọn lửa đùng đùng bốc lên. Mọi người ai nấy cũng hoảng hốt vì đám cháy quá lớn và mạnh. 

Cây xăng bốc cháy dữ dội ở Bình Định vì khách vứt đầu thuốc lá bừa bãi - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường khống chế đám cháy - Ảnh: Tuổi Trẻ 

Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường và khống chế đám cháy. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, 3 trụ bơm xăng và 1 chiếc xe máy đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Người phụ nữ từng có 9 án tiền sự, lừa đảo tinh vi trong bệnh viện Việt Đức

Người phụ nữ từng có 9 án tiền sự, lừa đảo tinh vi trong bệnh viện Việt Đức

Người phụ nữ tên Nguyễn Thị Thu Hà có tận 9 án tiền sự, tuy nhưng vẫn tiếp tục ''chiêu trò'' lừa đảo bên trong bệnh viện Việt Đức.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy lớn cháy cây xăng vứt tàn thuốc gây cháy

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ