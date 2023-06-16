Cây xăng bốc cháy dữ dội ở Bình Định vì khách vứt đầu thuốc lá bừa bãi

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 16/6, khách hàng trong cây xăng vô ý thức vứt tàn thuốc hút dở xuống đất, sau đó cây xăng phát nổ.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 16/6, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Định cho biết một vụ cháy đã xảy ra tại cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).

Hiện trường vụ cháy cây xăng tại Bình Định - Ảnh: VTC News

Theo người dân, vụ cháy xảy ra vào khoảng 8h sáng cùng ngày. Vào thời điểm trên, một khách hàng chạy xe máy vào cây xăng để đổ xăng.

Trong lúc nhân viên cây xăng đang đổ xăng thì vị khách này vẫn hút thuốc rồi ném đầu thuốc xuống đất khiến ngọn lửa bốc lên dữ dội.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Mai (ở phường Hải Cảng) cho biết bà nghe tiếng nổ lớn, sau đó ngọn lửa đùng đùng bốc lên. Mọi người ai nấy cũng hoảng hốt vì đám cháy quá lớn và mạnh.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường khống chế đám cháy - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường và khống chế đám cháy. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, 3 trụ bơm xăng và 1 chiếc xe máy đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

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