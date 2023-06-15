Vụ cháy lớn tại chung cư Carina ở TP.HCM, tiền bồi thường cho người dân là bao nhiêu?

Trong vụ án này, Công an TP HCM đề nghị truy tố Nguyễn Văn Tùng (SN 1977, Giám đốc Công ty Hùng Thanh) và Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1985, nguyên Trưởng Ban quản lý Chung cư Carina) về tội danh trên.

Dẫn nguồn tin từ Người Lao Động, Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" xảy ra tại chung cư Carina Plaza (quận 8, TP HCM) làm 13 người chết, 72 người bị thương.

Kết quả điều tra bổ sung thể hiện đến nay Công ty Hùng Thanh (chủ đầu tư Chung cư Carina) đã bồi thường 108,4 tỉ đồng. Trước đây, Công ty Hùng Thanh cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra số tiền khắc phục hậu quả là 119,3 tỉ đồng là không chính xác.

Vụ cháy chung cư Carina có 13 người tử vong, 72 người bị thương; tài sản thiệt hại gồm 492 xe máy, 81 ô tô và 5 xe đạp.

Theo thông tin ghi nhận từ Zing News, tối 22/3/2018, anh Đặng Ngọc Lâm (27 tuổi, quê Lâm Đồng) chạy xe máy Atila để dưới tầng hầm chung cư Carina. Rạng sáng 23/3/2018, lửa xuất hiện tại khu vực để chân xe của anh Lâm rồi bùng lên dữ dội thiêu rụi nhiều xe máy, ôtô.

Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.HCM kết luận, nguyên nhân cháy là hệ thống dẫn điện của xe Atila bị chập.

VKS cáo buộc bị cáo Nguyễn Văn Tùng đã được Ban quản lý chung cư thông báo về tình trạng hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động không hoạt động, nhưng bị can không triển khai sửa chữa, thay thế. Việc không trang bị đầy đủ phương tiện PCCC trước khi bàn giao chung cư cho phía công ty quản lý vận hành là không đảm bảo yêu cầu về PCCC.

Toàn cảnh vụ cháy chung cư Carina tại quận 8, TP.HCM - Ảnh: Lao Động

Bị cáo Tuấn với tư cách là Trưởng ban quản lý chung cư, biết rõ tình trạng hệ thống PCCC không hoạt động nhưng không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, không kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư thay thế, sửa chữa nhằm khắc phục, vận hành hoạt động báo cháy, chữa cháy và cứu hộ. Ngoài ra, việc không đóng cửa thang bộ thoát hiểm đã khiến khói độc theo đó lên các tầng trên làm nhiều người chết và bị thương, cũng thuộc trách nhiệm của Ban quản lý.