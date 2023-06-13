Vụ việc xảy ra vào sàng ngày 13/6, hai cô giáo đang trên đường đến nhà bạn thắp hương thì không may gặp tai nạn giao thông, một người bị thương nặng, người còn lại đã tử vong.

Dẫn nguồn tin từ báo Lao Động, vào khoảng 8h sáng 13/6, trên đường Xuân Thủy, phường Mũi Né, TP. Phan Thiết đã xảy ra vụ nghiêm trọng giữa xe khách và xe gắn máy.

Thời điểm này, 2 cô giáo đi xe gắn máy mang biển số 86B1-685.20 lưu thông hướng từ Bàu Trắng (Bắc Bình) vào TP. Phan Thiết. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe khách biển số 62F-000.69 lưu thông chiều ngược lại.

Hiện trường xảy ra tai nạn thương tâm - Ảnh: Dân Việt

Tại hiện trường cho thấy, xe máy bị bể nát phần đầu. Riêng xe khách thì bị vỡ đèn phía trước. Tại hiện trường, một xe khách khác cũng bị vỡ kính do va chạm với xe ôtô khách 62F-000.69.

Theo thông tin ghi nhận từ báo Dân Việt, vụ tai nạn khiến cô giáo Lê Trần V. T. (SN 1977) tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nguồn tin cho biết, cả 2 nạn nhân đều là giáo viên dạy THPT tại một ngôi trường ở huyện Tuy Phong( Bình Thuận). Sáng nay, 2 cô giáo trên đường vào Phan Thiết để thăm đồng nghiệp thì gặp tai nạn thương tâm này.

Xe khách tại hiện trường vụ TNGT khiến cô giáo tử vong - Ảnh: Dân Việt

Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đã đến khám nghiệm hiện trường và trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ.

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