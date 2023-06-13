Phụ huynh Hà Nội xếp hàng xuyên đêm mua hồ sơ vào lớp 1 cho con

Đời sống 13/06/2023 11:32

Mới đây, nhiều phụ huynh đã đứng xếp hàng xuyên đêm tại Tiểu học Vạn Bảo để xin học cho con vào lớp 1.

Dẫn nguồn tin từ VTC News, sáng 13/6, bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng GD&ĐT quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, Tiểu học Vạn Bảo là trường công lập, được thành lập từ năm 2020 theo mô hình trường tự chủ chất lượng cao.

Học sinh theo học trường này phải đóng học phí với mức trung bình 3,3 triệu đồng/tháng (không bao gồm tiền ăn bán trú, đồng phục, câu lạc bộ ngoài giờ...). 

Năm nay, trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh 200 em vào lớp 1. Điều kiện vào học là học sinh có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn quận, đủ năng lực, trí tuệ, vận động theo học các chương trình bổ sung nâng cao của trường.

Phụ huynh Hà Nội xếp hàng xuyên đêm mua hồ sơ vào lớp 1 cho con - Ảnh 1
Từ đêm phụ huynh xếp hàng ở cổng trường Tiểu học Vạn Bảo chờ giờ mở cổng nộp hồ sơ - Ảnh: VTC News 

Trường này không tổ chức thi, chỉ thực hiện tuyển sinh lớp 1 theo nguyên tắc xét duyệt hồ sơ xin học theo thứ tự, thời gian nộp từ 1 đến 200. Trường bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ 8h sáng 13/6 đến hết 18/6.

Chỉ tiêu tuyển sinh của trường Tiểu học Vạn Bảo ít, nhưng nhu cầu của phụ huynh trên địa bàn quận lớn, dẫn đến tình trạng các gia đình xếp hàng từ đêm để có được suất đăng ký nộp hồ sơ vào trường.

Phụ huynh Hà Nội xếp hàng xuyên đêm mua hồ sơ vào lớp 1 cho con - Ảnh 2
Sáng 13/6, phụ huynh xếp hàng chờ nộp hồ sơ ở cổng trường Tiểu học Vạn Bảo càng đông hơn - Ảnh: VTC News 

Anh Nguyễn Đức Anh (Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) cho biết, tối qua, khi vừa đi làm về thì nhận được thông tin nhiều phụ huynh đến cổng trường Tiểu học Vạn Bảo xếp hàng chờ nộp hồ sơ cho con vào lớp 1. Anh và vợ cũng nhanh chân tới xếp chỗ. Khi đến cổng trường đã có khoảng hơn 100 phụ huynh ngồi đợi sẵn, xếp chỗ chờ. 

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ VnExpress, ngày 25/2, trường Marie Curie phát hành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1, năm học 2023 - 2024. Tuy nhiên, từ 16h chiều 24/2, nhiều phụ huynh đã có mặt tại cổng trường, cơ sở Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), để chờ đợi.

Các phụ huynh nói nhà trường phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 1 với số lượng không nhiều, sợ đến muộn sẽ không còn cơ hội. Trong thông báo, trường không ghi rõ giờ phát hành hồ sơ.

Đây là lần thứ hai diễn ra cảnh này ở trường Marie Curie. Năm ngoái, khoảng 30 phụ huynh đến trường vào lúc 0h, được nhà trường bán hồ sơ sau đó 30 phút.

Phụ huynh Hà Nội xếp hàng xuyên đêm mua hồ sơ vào lớp 1 cho con - Ảnh 3
Nhiều phụ huynh đã có mặt tại cổng trường Marie Curie, cơ sở Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), để chờ đợi. - Ảnh: VnExpress 

Theo thông báo được dán ở cổng, trường nhận 360 hồ sơ đăng ký dự tuyển tại mỗi cơ sở Mỹ Đình và Kiến Hưng. Sau đó, học sinh tham gia trải nghiệm một ngày, học thử Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh, để nhà trường quan sát, đánh giá, chọn ra 180 em trúng tuyển ở mỗi cơ sở.

"Đáp án là khả năng tập trung trong giờ học, tự tin và hợp tác với giáo viên; tự lực và có nếp ăn, nếp ngủ tốt; có năng khiếu, năng động và tính đồng đội trong hoạt động tập thể", trường này viết trong thư ngỏ gửi phụ huynh đăng trên website.

Phụ huynh Hà Nội xếp hàng xuyên đêm mua hồ sơ vào lớp 1 cho con - Ảnh 4

Ngoài cổng, nhiều phụ huynh tranh nhau điền tên con vào một tờ giấy tự phát - Ảnh: VnExpress 

Đến 20h ngày 24/2, số phụ huynh có mặt đã hơn 200. Nhiệt độ ngoài trời khoảng 18 độ C, gió nhẹ. Trường mở cổng để những người này vào bên trong tránh rét và phổ biến nội quy trước khi mở bán hồ sơ. 

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