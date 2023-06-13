Bà Nguyễn Phương Hằng có thể sẽ được giảm nhẹ tội nhờ vào quỹ từ thiện Hằng Hữu?

Tin nóng 13/06/2023 10:06

Vào ngày 10/6 vừa qua, toàn bộ thông tin về quỹ từ thiện Hằng Hữu của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng đã được gửi đến cơ quan chức năng.

Dẫn nguồn tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống, đây được coi là chi tiết quan trọng, giúp bà Phương Hằng có được tình tiết giảm nhẹ. Vì quy định của pháp luật, người phạm tội có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác được coi là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự. 

Theo nguồn tin ghi nhận trước đó từ báo Dân Việt, ngày 25/4/2023, Viện KSND TP.HCM đã ra Cáo trạng số 236/CT-VKS-P2 quyết định truy tố ra trước TAND TP.HCM để xét xử đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân và Đặng Anh Quân, về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo khoản 2, Điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Bà Nguyễn Phương Hằng có thể sẽ được giảm nhẹ tội nhờ vào quỹ từ thiện Hằng Hữu? - Ảnh 1
Công an TP HCM thực hiện lệnh bắt bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Người Lao Động 

Ở chiều ngược lại, một số người yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng phải sao kê Quỹ từ thiện Hằng Hữu (do vợ chồng bà Hằng sáng lập từ năm 2014).

Tuy nhiên, sau khi bà Hằng bị khởi tố và bị tạm giam (24/3/2022), việc sao kê Quỹ từ thiện Hằng Hữu chưa thể thực hiện.

Ngày 10/6, nguồn tin riêng của Dân Việt cho hay, các tài liệu sao kê xung quanh hoạt động thiện nguyện của Quỹ từ thiện Hằng Hữu đã được gửi đến cơ quan chức năng.

Cụ thể: Bảng sao kê tổng hợp của Quỹ từ thiện Hằng Hữu thể hiện, từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/3/2023, có 49 đơn vị, tổ chức đã được Quỹ từ thiện Hằng Hữu tài trợ hơn 467,6 tỷ đồng để làm công tác từ thiện giúp đỡ cộng đồng.

Trong số các đơn vị được Quỹ từ thiện Hằng Hữu tài trợ, có 8 bệnh viện (Chợ Rẫy, Đại học Y dược TP.HCM, Nhi Đồng TP.HCM, Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, Đà Nẵng, Bình Định, Quân Y 175) phối hợp với Quỹ từ thiện Hằng Hữu thực hiện mổ tim, cứu sống hàng ngàn trẻ sơ sinh mắc bệnh tim bẩm sinh.

Bà Nguyễn Phương Hằng có thể sẽ được giảm nhẹ tội nhờ vào quỹ từ thiện Hằng Hữu? - Ảnh 2
Hình ảnh một số trang trong hồ sơ sao kê Quỹ từ thiện Hằng Hữu đã được gửi tới các cơ quan luật pháp - Ảnh: Dân Việt 

Mặt khác, Quỹ từ thiện Hằng Hữu cũng tài trợ nhiều tỷ đồng xây dựng rất nhiều trường học tại các tỉnh Bình Định, Bình Dương, Bình Phước…; tài trợ xây cầu, làm đường giao thông nông thôn; xây dựng 2 ngôi chùa ở Bình Phước và Bình Thuận; hỗ trợ nước ngọt cho người dân miền Tây Nam bộ mùa hạn mặn…

Trong cao điểm chống dịch Covid-19, Quỹ từ thiện Hằng Hữu đã hỗ trợ hơn 215,2 tỷ đồng cho công tác chống dịch ở nhiều tỉnh – thành phía Nam.

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