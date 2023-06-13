Công an Hải Dương khởi tố tội danh giết người, chiếm đoạt tài sản của hai kẻ cướp tiệm vàng

Đời sống 13/06/2023 10:35

Công an Hải Dương tuyên bố khởi tố hai kẻ cướp tiệm vàng tội danh giết người và chiếm đoạt tài sản. Dư luận tỏ ra đồng tình về quyết định của cơ quan chức năng.

Dẫn nguồn tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống, ngày 12/6, tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam với Lương Văn Đạt, Nguyễn Văn Doanh, hai nghi can gây ra vụ cướp tiệm vàng Đức Nam, xã Hồng Cẩm, huyện Kim Thành và bắn bị thương Trưởng công an xã là con trai chủ tiệm vàng này vào tối 7/6. 

Quyết định tố tụng theo tội danh giết người, cướp tài sản được đưa ra sau khi Cơ quan CSĐT thu thập chứng cứ cho thấy có cơ sở chắc chắn về sự liên quan của hai nghi can người huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. 

Công an Hải Dương khởi tố tội danh giết người, chiếm đoạt tài sản của hai kẻ cướp tiệm vàng - Ảnh 1
Hai đối tượng bị bắt vì có hành vi giết người, chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Sức Khỏe & Đời Sống

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ báo Pháp Luật Việt Nam, trước đó, cả hai đã bị bắt chỉ trong chưa đầy 8 tiếng sau khi gây án, nhưng chỉ bị tạm giữ hình sự để phục vụ việc xác minh vụ việc. Còn vụ án cướp tài sản, giết người đã được Cơ quan CSĐT Hải Dương khởi tố ngày 8/6, chưa đầy một ngày sau khi vụ việc xảy ra.

Như đã đưa tin, kết quả xác minh ban đầu trên cơ sở dấu vết hiện trường, camera, lời khai của bị hại, nhân chứng và khai nhận của người bị bắt giữ cho thấy Doanh, Đạt đã lên kế hoạch cướp tiệm vàng từ trước.

Sau quá trình điều nghiên, tối 7/6, tiệm vàng Đức Nam trở thành lựa chọn ngẫu nhiên của hai kẻ nghiện ngập với tiền án tiền sự.

Công an Hải Dương khởi tố tội danh giết người, chiếm đoạt tài sản của hai kẻ cướp tiệm vàng - Ảnh 2
Cảnh sát kiểm tra chiếc xe tang vật đối tượng bỏ lại sau khi gây án - Ảnh Pháp Luật Việt Nam 

Khoảng 8 giờ tối cùng ngày, sau khi đi qua hai tiệm vàng khác cùng ở huyện Kim Thành, Hải Dương, thấy đông người qua lại, không thuận lợi cho việc cướp, Doanh và Đạt đi xe ngang qua tiệm vàng Đức Nam.

Thấy tiệm vàng này vắng vẻ, cả hai lao xe vào sân rồi một người dùng súng đe dọa, người kia với búa chuẩn bị sẵn đập tủ kính, vơ vét đồ nữ trang màu vàng trưng bày trong tủ...

Cả hai không ngờ con trai chủ tiệm vàng, anh Nguyễn Đăng Ninh, đang ngồi uống nước sau bữa tối cùng gia đình, là sĩ quan công an. Anh Ninh phản ứng quyết liệt lao đến Doanh đang vơ vét vàng cho vào balo mang theo người. Trong lúc anh Ninh níu giữ, vật lộn với Doanh thì bị Đạt bắn trúng hai phát trúng dưới ngực trái và đùi.

Đi ăn cướp rồi bị chống trả quyết liệt, Doanh và Đạt bỏ chạy, để lại ba lô đựng tài sản cướp được cùng xe máy tang vật.

Sáng hôm sau, cả hai bị bắt ở Tiên Lãng, Hải Phòng.

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