Dẫn nguồn tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống, ngày 12/6, tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam với Lương Văn Đạt, Nguyễn Văn Doanh, hai nghi can gây ra vụ cướp tiệm vàng Đức Nam, xã Hồng Cẩm, huyện Kim Thành và bắn bị thương Trưởng công an xã là con trai chủ tiệm vàng này vào tối 7/6.

Quyết định tố tụng theo tội danh giết người, cướp tài sản được đưa ra sau khi Cơ quan CSĐT thu thập chứng cứ cho thấy có cơ sở chắc chắn về sự liên quan của hai nghi can người huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.