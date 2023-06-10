Người vợ ngay sau khi bị đâm đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, sau hai ngày điều trị vì vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Dẫn nguồn tin từ báo Đại Đoàn Kết, sáng ngày 10/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết, chị N.T.L. (30 tuổi) trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) người vợ bị chồng là L.Đ.S đâm, nghi do ghen tuông tại huyện Đô Lương đã tử vong vì bị thương quá nặng.

Hiện thi thể chị N.T.L. đã được bàn giao cho gia đình lo mai táng theo phong tục địa phương. Như vậy, vụ án người chồng đâm vợ, mang xăng sang đốt nhà tình địch đến thời điểm này cả hai tử vong là chị L và anh S, sau khi gây án đã chạy xe máy lao xuống kênh Đào tự tử.

Thi thể chị N.T.L. đã được bàn giao cho gia đình lo mai táng - Ảnh: Đại Đoàn Kết

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ báo Dân Trí, trước đó, vào dịp Tết nguyên đán, anh S. cũng từng mang dao sang nhà đuổi chém anh Đ. vì ghen tuông. Anh S. và vợ đã có với nhau 2 người con (con đầu khoảng 10 tuổi, con thứ 2 khoảng 7 tuổi).

L.Đ.S. thường xuyên đi đầm thuê nên trong nhà luôn có một can xăng pha nhớt. Trong đêm xảy ra vụ việc, S. xách can xăng để trong nhà sang hàng xóm châm lửa đốt.

Như đã thông tin, tối 8/6, anh L.Đ.S. sau khi uống rượu về nhà thì cãi nhau với vợ là chị N.T.L. Anh S. cầm dao đâm vợ nhiều nhát khiến chị L. bị thương nặng.

Sau đó, anh S. xách một can xăng sang nhà anh L.Đ.Đ. (47 tuổi, hàng xóm) đổ xăng ra nền nhà châm lửa đốt. Rất may người dân phát hiện dập lửa kịp thời nên thiệt hại không đáng kể.

Kênh Đào nơi người chồng gây án rồi tự tử - Ảnh: Dân Trí

Gây án xong, anh L.Đ.S. về nhà lấy xe máy đi đến kênh Đào rồi lao cả xe và người xuống. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh S. nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm ngoài luồng với anh Đ.

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