Khoảng 8h30 ngày 13/6, người phụ nữ đi bộ một mình đến chờ tại phòng cấp cứu tầng 1 nhà A của bệnh viện. Thấy chị Vi Thị L. và Vi Thị Đ. (trú tại Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) đang ngồi tại ghế trước cửa phòng cấp cứu, Hà liền tiếp cận hỏi chuyện.

Dẫn nguồn tin từ báo Zing News, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa bắt giữ Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1972, trú tại tổ 33, phường Pom Hán, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do lo lắng cho người thân, chị L. và chị Đ. đồng ý. Hà dẫn cả hai lên tầng 2 trước cửa phòng số 8 nhà C Khoa khám bệnh theo yêu cầu rồi yêu cầu chị L. đưa tiền. Tại đây, chị L. giao trước cho Hà số tiền một triệu đồng, rồi bảo Hà đứng chờ cùng chị Đ. để đi lấy thêm tiền.

Qua cuộc trò chuyện, biết bố đẻ của 2 người trên đang nằm chờ phẫu thuật, biết tìm được đúng “con mồi”, Hà giả vờ quen nhiều bác sĩ trong Bệnh viện Việt Đức, có thể nhờ xếp lịch phẫu thuật sớm và có thuốc giảm đau khi mổ với chi phí “ngoại giao” 5 triệu đồng.

Ngay khi chị L. đi khỏi, Nguyễn Thị Thu Hà lập tức cầm tiền bỏ đi. Thấy Hà có biểu hiện nghi vấn, chị Đ. đi theo sau để theo dõi. Đến khu vực chân cầu thang tầng 1 nhà C, chị Đ. hô hoán. Cùng lúc đó, Công an phường Hàng Bông đang làm nhiệm vụ phối hợp với lực lượng bảo vệ của Bệnh viện Việt Đức bắt giữ, thu giữ số tiền “nữ quái” này vừa chiếm đoạt của bị hại.

Hồ sơ cho thấy Nguyễn Thị Thu Hà đã có 6 tiền án và 3 tiền sự. Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý người phụ nữ trước pháp luật.

Theo thông tin ghi nhận từ báo Lao Động, ngày 13/9, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã bắt khẩn cấp Chu Hồng Quang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, Quang thường lân la ở khu vực bệnh viện Việt Đức nên nắm bắt tâm lý một số người bệnh và người nhà bệnh nhân có nhu cầu truyền máu.

Đối tượng lừa đảo Chu Hồng Quang - Ảnh: Lao Động

Ngày 4/9/2020, Quang tiếp cận được với một phụ nữ quê Nam Định và biết chị này này đang cần 4 đơn vị máu để mổ cấp cứu cho chồng. Quang đặt vấn đề sẽ tìm mối bán cho thiếu phụ với giá 1 triệu/đơn vị. Khi nào người nhà chị này mổ thành công sẽ trả tiền.

Chiều cùng ngày, Quang gọi điện và biết người nhà của chị này đã phẫu thuật thành công. Mặc dù không có người đến hiến máu nhưng Quang vẫn nhận số máu cho ca mổ của chồng chị là do anh ta đưa đến, nên yêu cầu chị phải thanh toán 4 triệu đồng.

Cùng ngày hôm đó, khi bệnh viện yêu cầu nộp giấy xác nhận đã tạm ứng máu thì chị mới biết mình bị lừa đảo. Hôm sau, chị và người nhà phát hiện đối tượng Quang đang xuất hiện ở cổng bệnh viện Việt Đức nên đã giữ lại và báo cơ quan Công an.

Tại trụ sở, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.