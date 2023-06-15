Người khuyết tật rơi nước mắt cảm động vì ước mơ có chân và tay thành hiện thực

Đời sống 15/06/2023 12:15

Nhờ vào đoàn thiện nguyện Trường ĐH Mercer (Mỹ), nhiều người khuyết tật nghèo ở Kiên Giang đã thành công được lắp chân giả.

Dẫn nguồn tin từ báo Nhân Dân, vào chiều 13/6, tin từ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang cho biết, trong thời gian 7 ngày (từ ngày 6 đến 13/6), Đoàn bác sĩ, sinh viên tình nguyện của Trường đại học Mercer gồm 52 người vừa khám, cấp thuốc cho hơn 900 bệnh nhân nghèo; lắp 236 chân giả và 53 tay giả cho người khuyết tật nghèo, với tổng chi phí hơn 4 tỷ đồng.

Ngoài người khuyết tật nghèo ở tỉnh Kiên Giang, còn có bệnh nhân nghèo đến từ các tỉnh: An Giang, Long An, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Vĩnh Long cũng đến và được khám bệnh miễn phí. 

Người khuyết tật rơi nước mắt cảm động vì ước mơ có chân và tay thành hiện thực - Ảnh 1
Lắp tay giả cho bệnh nhân nghèo - Ảnh: Nhân Dân 
Người khuyết tật rơi nước mắt cảm động vì ước mơ có chân và tay thành hiện thực - Ảnh 2
Người khuyết tật được lắp tay giả miễn phí - Ảnh: Nhân Dân 

Theo thông tin ghi nhận từ báo Pháp Luật Việt Nam, ngồi đợi về nhà sau khi được lắp chân giả vào ngày 11-6, tại Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo (BTBNN) tỉnh Kiên Giang, anh Nguyễn Văn Đội (41 tuổi, ngụ xã Thuận Hòa, huyện An Minh, Kiên Giang) không giấu nổi niềm vui và sự xúc động.

Bên cạnh đó anh Đội cho biết khi nghe tin có đoàn thiện nguyện nhiều bác sĩ, chuyên gia về đây lắp chân giả miễn phí, anh thử tìm đến xem có được không. May mắn sau khi khám, các bác sĩ cho biết tình trạng của anh có thể lắp chân giả, nghe xong anh không cầm được nước mắt. 

Một người nữa được lắp chân giả cùng ngày với anh Đội là ông Trần Thanh Hải (54 tuổi, ngụ xã Định An, huyện Gò Quao, Kiên Giang), cựu binh chiến trường Campuchia. Ông Hải chia sẻ, năm 1987, ông bị mất cả hai chân do trúng mìn khi hành quân. Về nước, ông Hải phải mất một thời gian dài mới quen được với chiếc nạng gỗ để có thể di chuyển những đoạn ngắn. Đến năm 2019, ông Hải được Hội BTBNN tỉnh Kiên Giang làm chân giả. Ông cho biết giờ chân này “tuổi” cũng đã lớn, ông Hải xin được lắp chân mới để đi lại dễ hơn. 

Người khuyết tật rơi nước mắt cảm động vì ước mơ có chân và tay thành hiện thực - Ảnh 3
Tình nguyện viên trong đoàn thiện nguyện đang chỉnh sửa, hoàn thiện một chân giả (trái), sau đó chân này được cẩn thận lắp cho một người dân ở Kiên Giang - Ảnh: Pháp Luật Việt Nam 

Vào ngày 12/6, tại Hội BTBNN tỉnh Kiên Giang, đoàn thiện nguyện gồm 52 giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ và sinh viên thiện nguyện của Trường ĐH Mercer (Mỹ) vẫn miệt mài khám chữa bệnh xương khớp, đo huyết áp, bắt mạch và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người khuyết tật và người dân nghèo ở các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang... Có hôm người dân đến đông, các bác sĩ nước ngoài nhiệt tình lắp tay chân giả đến khuya mới nghỉ ngơi.

GS-TS-BS Võ Văn Hà, bác sĩ chấn thương chỉnh hình của Trường ĐH Mercer, trưởng đoàn thiện nguyện Mercer on Mission - Việt Nam, cho hay trước đây, đoàn bác sĩ, sinh viên tình nguyện của trường đã phối hợp với Hội BTBNN tỉnh Kiên Giang làm chương trình một lần. Khi đó, thấy nhiều người dân có bệnh rất nặng về xương và không có điều kiện lắp tay chân giả nên đoàn rất thương, hứa năm nào cũng quay lại. 

 

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