Trước đó, vào hồi 20h48 ngày 15/6, Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an quận Tây Hồ) nhận được tin báo từ Công an Phường Phú Thượng có người có ý định tự tử tại cầu Nhật Tân.

Dẫn nguồn tin từ báo Pháp Luật Việt Nam, ngày 16/6, Công an quận Tây Hồ cho biết, sau thời gian động viên ổn định tâm lý ngăn chị L.T.H (sinh năm 2006 ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) không nhảy cầu tự tử , đơn vị đã bàn giao chị H cho gia đình. Đồng thời phía gia đình chị H cũng đã cam kết không để chị có những suy nghĩ tiêu cực.

Tại hiện trường chỉ huy Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Tây Hồ phối hợp cùng Công an Phường Phú Thượng đã tiếp cận, thuyết phục và đánh lạc hướng nạn nhân đồng thời chỉ đạo cán bộ dùng nghiệp vụ buộc dây vào thành cầu đảm bảo an toàn tiếp cận phía đối diện ôm chặt nạn nhân phối hợp cùng các cán bộ chiến sỹ nhanh chóng đưa nạn nhân qua lan can cầu.

Nạn nhân để tóc húi cua nên không xác định được giới tính, Công an quận Tây Hồ đã nhanh chóng điều 1 xe chữa cháy đến hiện trường, đồng thời báo cáo thành phố xin chi viện.

Tại hiện trường chỉ huy Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Ảnh: Pháp Luật Việt Nam

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là chị L.T.H do mâu thuẫn gia đình chị đã có ý định tự tử. Chị H đã có chồng và 2 con sinh đôi mới 1 tuổi. Do buồn chán chuyện gia đình chị đã cạo trọc đầu và lên cầu Nhật Tân định tự tử.

Ngay sau đó nạn nhân được đưa lên xe của Công an phường Phú Thượng về trụ sở Công an Phường và bàn giao cho gia đình.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên mâu thuẫn gia đình dẫn đến ''tức nước vỡ bờ'', rất nhiều trường hợp tương tự xảy ra, tuy nhiên không được may mắn phát hiện kịp thời.

Theo thông tin trước đó từ báo Người Lao Động, vào ngày 15/11/2022, khi lưu thông qua cầu Bến Thủy, nối liền giữa TP Vinh (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), nhiều người dân bàng hoàng phát hiện một người phụ nữ leo qua lan can cầu rồi gieo mình xuống sông Lam. Hành động quá nhanh nên không ai kịp phản ứng ngăn cản nạn nhân.

Thi thể nạn nhân nhảy xuống sông Lam tự tử được tìm thấy vào trưa 15/11/2022 - Ảnh: Người Lao Động

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng và người thân đã tổ chức tìm kiếm, đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị N. (SN 1984, trú tại TP Vinh, Nghệ An). Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo thủ tục mai táng.