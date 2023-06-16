Xung đột trong gia đình, 'tức nước vỡ bờ'' người phụ nữ ra cầu Nhật Tân tự tử

Đời sống 16/06/2023 13:04

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội), vừa ngăn chặn kịp thời người phụ nữu tự tử do mâu thuẫn và xung đột trong gia đình.

Dẫn nguồn tin từ báo Pháp Luật Việt Nam, ngày 16/6, Công an quận Tây Hồ cho biết, sau thời gian động viên ổn định tâm lý ngăn chị L.T.H (sinh năm 2006 ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) không nhảy cầu tự tử, đơn vị đã bàn giao chị H cho gia đình. Đồng thời phía gia đình chị H cũng đã cam kết không để chị có những suy nghĩ tiêu cực.

Trước đó, vào hồi 20h48 ngày 15/6, Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an quận Tây Hồ) nhận được tin báo từ Công an Phường Phú Thượng có người có ý định tự tử tại cầu Nhật Tân.

Xung đột trong gia đình, 'tức nước vỡ bờ'' người phụ nữ ra cầu Nhật Tân tự tử - Ảnh 1
Người phụ nữ có ý định tự tử khi mâu thuẫn với gia đình - Ảnh: Pháp Luật Việt Nam 

Nạn nhân để tóc húi cua nên không xác định được giới tính, Công an quận Tây Hồ đã nhanh chóng điều 1 xe chữa cháy đến hiện trường, đồng thời báo cáo thành phố xin chi viện.

Tại hiện trường chỉ huy Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Tây Hồ phối hợp cùng Công an Phường Phú Thượng đã tiếp cận, thuyết phục và đánh lạc hướng nạn nhân đồng thời chỉ đạo cán bộ dùng nghiệp vụ buộc dây vào thành cầu đảm bảo an toàn tiếp cận phía đối diện ôm chặt nạn nhân phối hợp cùng các cán bộ chiến sỹ nhanh chóng đưa nạn nhân qua lan can cầu.

Xung đột trong gia đình, 'tức nước vỡ bờ'' người phụ nữ ra cầu Nhật Tân tự tử - Ảnh 2
Tại hiện trường chỉ huy Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Ảnh: Pháp Luật Việt Nam 

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là chị L.T.H do mâu thuẫn gia đình chị đã có ý định tự tử. Chị H đã có chồng và 2 con sinh đôi mới 1 tuổi. Do buồn chán chuyện gia đình chị đã cạo trọc đầu và lên cầu Nhật Tân định tự tử.

Ngay sau đó nạn nhân được đưa lên xe của Công an phường Phú Thượng về trụ sở Công an Phường và bàn giao cho gia đình.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên mâu thuẫn gia đình dẫn đến ''tức nước vỡ bờ'', rất nhiều trường hợp tương tự xảy ra, tuy nhiên không được may mắn phát hiện kịp thời.

Theo thông tin trước đó từ báo Người Lao Động, vào ngày 15/11/2022, khi lưu thông qua cầu Bến Thủy, nối liền giữa TP Vinh (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), nhiều người dân bàng hoàng phát hiện một người phụ nữ leo qua lan can cầu rồi gieo mình xuống sông Lam. Hành động quá nhanh nên không ai kịp phản ứng ngăn cản nạn nhân. 

Xung đột trong gia đình, 'tức nước vỡ bờ'' người phụ nữ ra cầu Nhật Tân tự tử - Ảnh 3
Thi thể nạn nhân nhảy xuống sông Lam tự tử được tìm thấy vào trưa 15/11/2022 - Ảnh: Người Lao Động 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng và người thân đã tổ chức tìm kiếm, đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị N. (SN 1984, trú tại TP Vinh, Nghệ An). Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo thủ tục mai táng.

Cây xăng bốc cháy dữ dội ở Bình Định vì khách vứt đầu thuốc lá bừa bãi

Cây xăng bốc cháy dữ dội ở Bình Định vì khách vứt đầu thuốc lá bừa bãi

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 16/6, khách hàng trong cây xăng vô ý thức vứt tàn thuốc hút dở xuống đất, sau đó cây xăng phát nổ.

Xem thêm
Từ khóa:   mâu thuẫn gia đình tự tử nhảy cầu Nhật Tân

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ