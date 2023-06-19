Biết được các cô gái trẻ có nhu cầu lên thành thị kiếm việc, nhân cơ hội đó Hà và nhân tình đã dụ dỗ họ đi bán dâm để trục lợi.

Theo thông tin ghi nhận từ tạp chí điện tử Người Đưa tin, ngày 19/6, Công an Tp.Hà Nội thông tin, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Cảnh (SN 2001; HKTT: Phú Thịnh, Kim Động, Hưng Yên) và Lò Thị Hà (SN 2002; HKTT: Mường Phăng, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên) để điều tra hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, khoảng 1h ngày 6/6, Tổ công tác của Công an phường Quan Hoa làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn phát hiện một đôi nam nữ điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn trên phố Quan Hoa có biểu hiện nghi vấn.

Hai đối tượng được cho là có hành vi mua bán dâm tại Hà Nội - Ảnh: Người Đưa Tin

Tiến hành kiểm tra, đối tượng nam khai nhận đã đưa người phụ nữ ngồi sau đi bán dâm. Danh tính nam thanh niên được xác định là Nguyễn Văn Cảnh. Quá trình điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã xác định Nguyễn Văn Cảnh cùng bạn gái là Lò Thị Hà đã có hành vi môi giới mại dâm.

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ báo Giao Thông, điều tra mở rộng,công an xác định, Cảnh và bạn gái là Lò Thị Hà đã có hành vi môi giới mại dâm. Theo đó, nắm bắt việc một số cô gái trẻ cùng quê có nhu cầu xuống Hà Nội tìm việc làm, Hà đã liên hệ rủ đi bán dâm.

Cảnh và Hà sẽ thỏa thuận với khách giá tiền và địa điểm. Gái bán dâm sẽ được hai phần ba số tiền, còn lại một phần ba sẽ chia cho Cảnh và Hà.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định

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