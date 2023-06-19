Lực lượng Công an TP Hải Phòng đã bắt được đối tượng Trần Hữu Côn (SN 1964) vì tội sát hại cháu ruột. Lời khai của hung thủ gây rúng động dư luận.

Theo thông tin ghi nhận từ báo An Ninh Thủ Đô, ngày 18/6, liên quan cái chết bất thường của anh T.C.N (SN 1991, trú tại khu dân cư Phúc Hải, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng), cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi phạm.

Nghi phạm là chú ruột của nạn nhân, tên Trần Hữu Côn (SN 1964, trú tại phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), từ tỉnh Bình Dương ra Hải Phòng chơi nhà người thân, ngủ tại nhà nạn nhân trước hôm xảy ra án mạng

Gây án xong, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường trong trạng thái hoảng loạn và di chuyển dọc tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua nhiều địa phương. Đến sáng 18/6, Trần Hữu Côn bị phát hiện và bắt giữ tại địa bàn huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng).

Đối tượng Trần Hữu Côn được cho là người sát hại cháu ruột dã man - Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ báo Công Lý, tại đồn Công an, Trần Hữu Côn khai nhận, do tranh chấp đất đai với gia đình anh nạn nhân nên đối tượng bức xúc. Vào tối 16/6, khi đối tượng ngủ tại nhà nạn nhân ở khu vực cánh đồng khu Phúc Hải 1 (phường Đa Phúc), Côn đã dùng dây điện từ ổ cắm chích vào người cháu mình khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường trong trạng thái hoảng loạn, di chuyển dọc theo tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua nhiều địa phương, cho đến khi bị phát hiện, bắt giữ tại địa bàn huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Nhận tin báo, lực lượng công an sở tại lập tức có mặt, phối hợp với người dân kịp thời bắt giữ nghi phạm khi hắn đang lên xe khách vào miền Nam với ý định tẩu thoát.

Qua xác minh nhanh nhân thân, Công an xã Tiên Cường xác định đối tượng tình nghi là Trần Hữu Côn, sau đó đưa về trụ sở bàn giao cho Ban chuyên án.

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