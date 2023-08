Vào sáng ngày 19/6/2023 cơ quan chức trách thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận vụ việc một cháu bé chơi đùa trên bờ sông Trường không may trượt chân đuối nước tử vong.

Theo thông tin từ Báo Người lao động, vào sáng ngày 19/6/2023 UBND huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) đã tìm thấy thi thể cháu bé bị đuối nước vào tối hôm trước trên sông Trường. Dẫn theo thông tin từ báo Đại đoàn kết, trước đó, lúc 16h30 ngày 18/6 tại sông Trường, thuộc tổ dân phố Đồng Bàu, thị trấn Trà My, em Đ.N.T. H. (4 tuổi), ở huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, chơi ở bờ sông Trường thì không may trượt chân ngã xuống sông mất tích. Lúc đó có 2 em nhỏ chứng kiến nhưng không báo ai. Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy H. về nên tổ chức đi tìm thì mấy em nhỏ mới nói em H. bị ngã xuống sông. Người dân theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm cháu bé trên sông Trường tối 18/6 - Ảnh: Báo Người lao động Sau đó người nhà tổ chức xuống sông tìm kiếm thì vớt được thi thể em H. đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Cha mẹ H. làm nhân viên bảo vệ và phục vụ ở quán karaoke No-1 (thị trấn Bắc Trà My), nên cháu theo cùng. Đoạn sông nơi xảy ra vụ việc mực nước khá cạn. Tuy nhiên, cháu bé mới 4 tuổi, khi ngã xuống sông không có người lớn phát hiện dẫn đến hậu quả đau lòng. Gia đình lo hậu sự cho bé - Ảnh: Báo Đại đoàn kết Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tắm biển vào sáng sớm, 1 người tử vong thương tâm Dù đã được phát hiện và đưa lên bờ sơ cứu nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi.