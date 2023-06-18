Dù đã được phát hiện và đưa lên bờ sơ cứu nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi.

Theo thông tin từ Báo Người lao động, vào sáng ngày 18/6/2023 tại bãi tắm đã xảy ra vụ việc 1 người tắm biển sáng sớm rồi đuối nước tử vong.

Theo đó, vào sáng sớm cùng ngày, ông T.N.P (59 tuổi, ngụ thị trấn Gio Linh) đến tắm ở biển Gio Hải. Khoảng 6 giờ 40 phút, người dân phát hiện ông P. có dấu hiệu bị đuối nước nên đã tri hô, ứng cứu.

Người dân đưa ông P. lên bờ cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi - Ảnh: Báo Người lao động

Ông P. sau đó được đưa vào bờ trong tình trạng bất tỉnh. Người dân cùng lực lượng biên phòng đã tiến hành sơ cứu, rồi đưa ông đến Trung tâm Y tế huyện Gio Linh cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Theo thông tin từ VTV News, vào 18/6/2023 cũng ghi nhận 1 trường hợp đuối nước trong bể bơi Công viên Tuổi trẻ.

Khoảng 18h35 ngày 17/6, trong khi nhiều người đang bơi dưới bể bơi, lực lượng bảo vệ và người dân phát hiện một nam giới ngoài 30 tuổi nằm úp mặt bất động trong bể nên đã nhảy xuống cứu hộ. Tuy nhiên, khi đưa lên bờ, nạn nhân đã tử vong.

Ngay khi xảy ra vụ việc, xe cứu thương đã được huy động tới. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu đóng cửa bể bơi phục vụ công tác điều tra.

Danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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