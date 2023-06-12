Nhóm đòi nợ chia ca 'nhốt' người phụ nữ trong nhà rồi đi dán ảnh nạn nhân khắp xóm

Đời sống 12/06/2023 19:59

Nhóm người chia ca trông coi chị C. và dán ảnh chị C. khắp xóm với dòng chữ 'Lừa đảo chuyên nghiệp Nguyễn Thị C…'.

Theo thông tin từ VietnamNet, về vụ việc giam con nợ trong nhà rồi dán ảnh khắp xóm nhằm để khủng bố con nợ, ngày 12/6/2023 Tòa án Nhân dân Hà Nội đã xét xử và đưa ra khung hình phạt cho nhóm người này.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thị Chiến (SN 1962, ở quận Hà Đông) và Mai Văn Sự (SN 1977, ở quận Nam Từ Liêm): 8 năm tù vì tội Cưỡng đoạt tài sản; 2 năm 6 tháng tù vì tội Giữ người trái pháp luật. Tổng hợp hình phạt là 10 năm 6 tháng tù.

Nhóm đòi nợ chia ca 'nhốt' người phụ nữ trong nhà rồi đi dán ảnh nạn nhân khắp xóm - Ảnh 1
Các bị cáo - Ảnh: VietnamNet

Tòa cũng tuyên bị cáo Nguyễn Thị Chiến (SN 1962, ở quận Hà Đông) và Mai Văn Sự (SN 1977, ở quận Nam Từ Liêm): 8 năm tù vì tội Cưỡng đoạt tài sản; 2 năm 6 tháng tù vì tội Giữ người trái pháp luật. Tổng hợp hình phạt là 10 năm 6 tháng tù.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật và Xã hội, vụ việc xảy ra vào năm 2018 bị cáo Chiến có quan hệ quen biết với chị Nguyễn Thị C., SN 1973, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Quá trình quen biết, chị C. nhiều lần vay bà Chiến tiền theo lãi suất thỏa thuận. Từ tháng 1/2018 - 9/2019, bà Chiến và con trai là anh Nguyễn Hải Long đã chuyển cho chị C vay hơn 5,1 tỷ đồng để nhờ mua đất.

Sau đó, do không thấy chị C tìm được đất và không trả tiền nên bà Chiến và con trai nhiều lần đòi tiền chị C nhưng không được. Lúc này, bà Chiến nhờ Nguyễn Đức Huệ, SN 1989, quê Phú Thọ, tìm thuê người để đòi nợ. Huệ lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm, thấy Cty thu hồi nợ xấu Tuấn Tổng có đăng thông tin về việc thu hồi nợ cho các cá nhân, tổ chức. Sau khi liên hệ, Huệ gặp nhóm nhân viên Cty này, trong đó có bị cáo Mai Văn Sự và Hồ Sỹ Lương (đang bỏ trốn).

Để hợp pháp hóa việc đòi nợ, ngày 12/10/2021, Lương cùng bà Chiến ra văn phòng công chứng để ký giấy ủy quyền đòi khoản nợ hơn 5,1 tỷ đồng. Tối 13/10/2021, Sự, Chiến và Lương đến nhà chị C để đòi tiền. Thấy nhóm người xăm trổ, đầu trọc đến tìm mình, chị C đã gọi điện cho CA phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. CA đến nhà, lập biên bản sự việc và yêu cầu các bên giải quyết tranh chấp nợ đúng pháp luật. Tuy nhiên, đến 2h ngày 14/10/2021, Sự điều khiển ô tô đỗ chắn cửa nhà chị C. Sự và Lương chỉ đạo đám đàn em chia làm 2 ca ngày, đêm để giữ chị C ở trong nhà và không cho người ngoài vào.

Ngày 16/10/2021, nhóm của Sự in hình ảnh chị C kèm dòng chữ “Lừa đảo chuyên nghiệp Nguyễn Thị C.…” rồi dán lên tường nhà chị C và những nhà xung quanh. Đến khoảng 16h cùng ngày, khi chị C gọi taxi đến đón để ra ngoài thì bị Sự giữ chân, Đức, Việt, Lâm đứng vây xung quanh, yêu cầu chị giải quyết xong khoản nợ mới được đi.

Nhóm đòi nợ chia ca 'nhốt' người phụ nữ trong nhà rồi đi dán ảnh nạn nhân khắp xóm - Ảnh 2
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Báo Pháp luật & Xã hội

Sự ôm chân chị C., sau đó dùng tay trái xốc nách giữ nạn nhân lại. Nhóm đồng phạm đứng quây quanh chắn không cho chị C ra ngoài. Đúng lúc này, tổ công tác Đội 4, phòng Cảnh sát hình sự CA TP Hà Nội phối hợp với CA phường Đại Mỗ đi tuần tra kiểm soát thì phát hiện vụ việc. Kết quả xác minh cho thấy, Cty thu hồi nợ xấu Tuấn Tổng không có giấy phép đăng ký kinh doanh.

Tại CQĐT, bà Chiến cho biết, bị cáo và con trai cho chị C vay 5,1 tỷ đồng để nhờ mua đất, nhưng chị C đã dùng số tiền này để cho người khác vay lãi. CQĐT đã triệu tập nhưng chị C không đến làm việc nên chưa thể làm rõ được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, CQĐT tách tài liệu để xem xét, xử lý sau.

Về nguyên nhân xảy ra vụ án, chị C khai, trong khoảng thời gian từ năm 2018- 2019, chị vay của bà Chiến hơn 4,2 tỷ đồng và vay của anh Long 918 triệu đồng. Sau đó, chị có cho một số người vay tiền với lãi suất từ 2.000 đồng đến 3.500 đồng/1 triệu/1 ngày. 

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