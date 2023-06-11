Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, cơ quan chức năng đã mau chóng kiểm tra nồng độ cồn cũng như chất kích thích trong người tài xế xe bồn.

Theo thông tin từ Báo Giao thông, vào chiều ngày 11/6/2023 để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã mau chóng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với lái xe bồn chở bê tông BKS 24C-064.93 là T.Q.S. (SN 1989, trú tại Tổ 30, phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Sau khi kiểm tra thì tài xế S. có kết quả âm tính với cồn cũng như ma túy trong cơ thể. Bên cạnh đó, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các lực lượng chức năng đưa người bị thương đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng ở Lào Cai - Ảnh: Báo Giao thông

Dẫn theo thông tin từ Trang Người đưa tin, trưa cùng ngày, anh T.Q.S điều khiển xe bồn mang biển số Lào Cai di chuyển theo hướng TP Lào Cai – thị xã Sa Pa.

Khi đi đến xã Đồng Tuyển, TP. Lào Cai, chiếc xe bồn bất ngờ bị đổ nghiêng sang bên trái, đè lên xe máy do anh L.V.C. điều khiển đi ngược chiều (phía sau chở vợ, con) và một ô tô bán tải đỗ ven đường.

Vụ va chạm khiến xe bán tải bị đẩy lên phía trước, tiếp tục va chạm với một xe máy khác do chị P.T.H. điều khiển đang dừng, đỗ bên lề đường.

Toàn cảnh chiếc xe bồn bị lật - Ảnh: Trang Người đưa tin

Nạn nhân đang mang thai tháng thứ 6, là vợ của anh L.V.C. (SN 1993, ở xã Thống Nhất, TP Lào Cai) tài xế xe máy bị xe bồn lật vào.

Vụ tai nạn khiến anh C. và con trai là L.Đ.T. (SN 2021) tử vong tại chỗ, vợ anh C. được đưa đi cấp cứu. Còn tài xế xe bồn và chị H. bị thương nhẹ.

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