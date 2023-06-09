Nam thanh niên đi ngang qua và phát hiện ông lão nhảy sông tự tử, anh không ngần ngại nhảy xuống sông ứng cứu kịp thời.

Theo thông tin từ Báo Dân Việt, Công an thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) đã tiếp nhận vụ việc một người đàn ông tự tử tại cầu Cần Giuộc nhưng may mắn được cứu sống. Cụ thể vụ việc nạn nhân là ông Tô Văn Hoa (61 tuổi, quê quận 3, TP.HCM, hiện ngụ khu phố Kim Điền, thị trấn Cần Giuộc). Vào khoảng 9h30 sáng ngày 9/6/2023, ông Hoa bị tai biến nhẹ đi bộ từ nhà đến khu vực cầu Cần Giuộc đoạn ngã ba Tân Thanh, thị trấn Cần Giuộc ngồi nghỉ mệt. Một lúc sau, ông từ từ bước chậm rãi lên giữa cầu rồi dừng tại đây.

2 thanh niên chèo xuống cứu ông Hoa - Ảnh: Báo Dân Trí Sau khi quan sát xe cộ xung quanh một hồi thấy đã vắng người lại qua, ông Hoa bỏ dép mình trên thành cầu rồi sau đó bước qua lan can gieo mình suống sông có độ sâu 10m nhằm kết liễu cuộc đời. Đang chạy xe máy chở chị ruột đi công việc, anh Huỳnh Phước Thịnh (28 tuổi, quê huyện Đức Hòa, Long An) vừa đến giữa cầu chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhanh như cắt, anh dừng xe kêu chị đứng coi phương tiện, sau đó bỏ dép, để nguyên quần áo nhảy xuống dòng sông để tìm kiếm cứu vớt nạn nhân.

Anh Thịnh biết bơi nên đã lao xuống cứu ông Hoa, cố gắng tìm cách đưa nạn nhân vào bờ một cách an toàn nhất. May mắn có 1 nam thanh niên thấy và chèo xuồng ra ứng cứu ông Hoa và anh Thịnh. Gần 10 phút sau, ông Hoa được anh Thịnh và nhiều người dân cho lên bờ trong sự an toàn. Nhiều người cảm phục trước hành động dũng cảm của anh khi cứu kịp thời ông Hoa, nếu lâu một xíu là nạn nhân đã mất tích giữa dòng sông. Theo thông tin từ Báo Dân Trí, khi anh Thịnh phát hiện có người tự tử phải hành động ngay. Nếu chỉ chậm vài phút, nước sẽ cuốn trôi nạn nhân đi xa và khó có thể cứu sống. Nạn nhân Tô Văn Hoa - Ảnh: Báo Dân Việt Ông Hoa cho biết bản thân bị tai biến nên đã về Cần Giuộc sống được 2 năm, vì gia đình xảy ra chuyện nên ông quẫn bách mới tìm đến cách tự kết liễu cuộc đời. Ông rất cảm kích anh Thịnh vì đã cho ông cơ hội để mình bình tâm và được sống.

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