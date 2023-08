Theo thông tin từ Báo Dân Việt, Công an thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) đã tiếp nhận vụ việc một người đàn ông tự tử tại cầu Cần Giuộc nhưng may mắn được cứu sống.

Cụ thể vụ việc nạn nhân là ông Tô Văn Hoa (61 tuổi, quê quận 3, TP.HCM, hiện ngụ khu phố Kim Điền, thị trấn Cần Giuộc). Vào khoảng 9h30 sáng ngày 9/6/2023, ông Hoa bị tai biến nhẹ đi bộ từ nhà đến khu vực cầu Cần Giuộc đoạn ngã ba Tân Thanh, thị trấn Cần Giuộc ngồi nghỉ mệt. Một lúc sau, ông từ từ bước chậm rãi lên giữa cầu rồi dừng tại đây.