TP.HCM: Vào cuộc xác minh vụ việc 2 nữ sinh bị đánh và xé áo giữa kì thi tuyển sinh lớp 10

Đời sống 08/06/2023 19:32

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết đã ra chỉ thị vào cuộc xác minh vụ việc 2 nữ sinh bị đánh, xé áo giữa kì thi tuyển sinh lớp 10.

Theo thông tin từ Báo Người lao động, vào chiều 8/6/2023 lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã chia sẻ trong cuộc họp giữa các ban ngành về thông tin về vụ việc 2 nữ sinh bị đánh và xé áo trong kì thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua.

Theo những hình ảnh ghi lại, hai nữ sinh mặc đồng phục của Trường THCS Hưng Bình, bị nhiều nữ sinh khác đánh, giật tóc, xé áo. Vụ việc được cho là xảy ra vào kì thi tuyển sinh vào lớp 10 khi toàn ngành giáo dục đang dồn mọi nguồn lực vào kì thi tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đạo tạo TP.HCM đã đưa chỉ thị xuống Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Thủ Đức cũng như Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố để xác minh vụ việc này và trấn an tinh thần của 2 nữ sinh bị bạo lực học đường.

TP.HCM: Vào cuộc xác minh vụ việc 2 nữ sinh bị đánh và xé áo giữa kì thi tuyển sinh lớp 10 - Ảnh 1
Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hồ Tấn Minh thông tin sự việc tại buổi họp báo - Ảnh: Báo Người lao động

Theo thông tin từ Báo Dân trí, hiện tại nhà trường đã thăm hỏi, nắm bắt tình hình các em học sinh bị đánh. Trong hôm nay, nhà trường cũng mời gia đình các em lên để nắm rõ sự tình. 

Đại diện Sở GD&ĐT nhấn mạnh, do vụ việc xảy ra bên ngoài nhà trường, có sự tham gia của học sinh các trường khác ngoài Trường THCS Hưng Bình nên nhà trường cần phối hợp với cơ quan công an để nắm tình hình. Sau khi vụ việc được làm rõ, ngành giáo dục sẽ căn cứ theo các quy định, nội quy để xử lý các sai phạm.

TP.HCM: Vào cuộc xác minh vụ việc 2 nữ sinh bị đánh và xé áo giữa kì thi tuyển sinh lớp 10 - Ảnh 2
Hình ảnh 2 nữ sinh của Trường THCS Hưng Bình bị đánh, xé áo đang lan truyền trên mạng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo đoạn clip ghi lại, 2 nữ sinh mặc đồng phục của Trường THCS Hưng Bình bị nhiều nữ sinh khác yêu cầu ra bãi đất trống nói chuyện. Tại đây, 2 nữ sinh của Trường THCS Hưng Bình bị ghì xuống đất, đánh liên tiếp vào đầu, mặt, xé áo, đạp vào bụng.

 

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