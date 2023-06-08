Sau 8h gây án, 2 nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng rồi nổ súng bắn chủ tiệm và công an trưởng đã bị bắt giữ.

Theo thông tin từ VTC News, vào sáng 8/6/2023, sau gần 8 tiếng đồng hồ gây án công an Hải Dương đã bắt được 2 nghi phạm trong vụ cướp gây rúng động Hải Dương đang ẩn nấp tại xã Đại Thắng (Tiên Lãng, Hải Phòng).

Cụ thể 2 nghi phạm bao gồm Lương Văn Đạt (SN 1990, quê quán: thôn An Trung, xã Tiên Cường) và Nguyễn Văn Doanh (SN 1989, quê quán: thôn Lâm Cao, xã Tự Cường, cùng huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Hai đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VietNamNet, trước sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an tỉnh, Cục phó Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và sự vào cuộc của các trinh sát nhiều kinh nghiệm, Công an huyện Kim Thành đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tổ chức phá án với quyết tâm cao là phải bắt được đối tượng ngay trong đêm.

Cụ thể, các nhóm đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, rà soát từng nhà, chốt chặn nhiều ngả đường để truy bắt 2 kẻ cướp.

Vụ việc diễn ra vào tối 7/6/2023, cửa hàng vàng Đức Nam tại thị tứ Đồng Gia, Đồng Cẩm đã bị cướp và chủ cửa hàng bị khống chế bằng súng. Thời điểm này, 2 đối tượng đội mũ bảo hiểm xông vào dùng búa đập vỡ tủ kính bày vàng.

Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh cũng phải vào cuộc điều tra - Ảnh: VietNamNet

1 trong 2 nghi phạm đã nổ súng bắn 2 phát khiến ông Nguyễn Đăng Ninh (SN 1977), Trưởng Công an xã Tuấn Việt (huyện Kim Thành) bị thương.

Sau khi vụ án xảy ra, Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và Thượng tá Bùi Đức Tài, Cục phó Cục Hình sự, Bộ Công an đã trực tiếp chỉ đạo việc phá án cũng như quá trình vây bắt các đối tượng.

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