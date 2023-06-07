Nữ hành khách bị ô tô đâm văng ra đường tại sân bay Tân Sơn Nhất

Đời sống 07/06/2023 19:27

Đang di chuyển trên nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất, nữ hành khách bất ngờ bị xe ô tô tông văng ra đường.

Theo thông tin từ Thanh niên Online, vào chiều 7/6/2023 tại sân bay Tân Sơn Nhất khúc ga quốc tế xảy ra vụ việc một nữ hành khách bị xe ô tô tông văng ra khỏi đường. Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đã mau chóng đến khám nghiệm và điều tra.

Cụ thể  12h ngày 7/6/2023, một hành khách nữ (chưa rõ danh tính) đang đi bộ từ nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất ra khu vực phía ngoài để đón xe. Trong lúc băng qua đường ở khu vực khuôn viên ga quốc tế, nữ hành khách bị ô tô BS 50E - 048.71 do nam tài xế khoảng 30 tuổi cầm lái tông trúng.

Nữ hành khách bị ô tô đâm văng ra đường tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Thanh niên Online

Cú tông mạnh khiến hành khách này bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, ô tô bị móp phần nắp ca pô.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, Công an sau đó khám nghiệm, lấy lời khai và trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để phục vụ điều tra. Theo quan sát của cơ quan chức năng thì Nơi xảy ra va chạm có vạch kẻ ngang dành cho người đi bộ sang đường.

Nữ hành khách bị ô tô đâm văng ra đường tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 2
Chiếc ô tô bị móp phần nắp capo sau va chạm - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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