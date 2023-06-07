Một khu công nghiệp ở Phú Yên cháy ngùn ngụt, khói bốc cao hàng chục mét

Đời sống 07/06/2023 10:21

Vụ cháy bắt nguồn tại kho lạnh của một công ty thủy sản rồi nhanh chóng lan rộng.

Theo thông tin từ Báo Người lao động, vào khoảng 5h40 sáng ngày 7/6/2023, tại một công ty thủy sản trong khu công nghiệp thuộc Phú Yên đã bốc cháy (Khu Công nghiệp Hòa Hiệp Bắc). Đến 9h sáng cùng ngày đội PCCC cơ bản đã khống chế được đám cháy.

Một khu công nghiệp ở Phú Yên cháy ngùn ngụt, khói bốc cao hàng chục mét - Ảnh 1
Cột khói bốc cao hàng chục mét - Ảnh: VTC News

Ngọn lửa đã bùng phát tại kho lạnh rộng 1.500m2 của Công ty TNHH Thủy sản Phúc Nguyên. Sau đó, đám cháy nhanh chóng lan rộng, cột khói ngùn ngụt bốc cao hàng chục mét. Do có nhiều xốp bên trong kho lạnh nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, cột khói ngùn ngụt bốc cao hàng chục mét.

Dẫn theo thông tin từ VTC News, Phát hiện có hỏa hoạn, công nhân công ty đã sử dụng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Yên đã điều động 5 xe chuyên dụng và khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. 

Một khu công nghiệp ở Phú Yên cháy ngùn ngụt, khói bốc cao hàng chục mét - Ảnh 2
Lực lượng chữa cháy đang làm việc tại hiện trường - Ảnh: Báo Người lao động

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại tài sản. Nguyên nhân đám cháy bước đầu được xác định do chập điện, hiện vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ.

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