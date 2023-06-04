Ông N.T.H. cùng 2 người khác trong thôn tìm thấy tổ ong trong rừng và rủ nhau vào rừng lấy mật, không may trong lúc lấy mật thì H. bị ong đốt và tử vong.
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Theo thông tin từ Báo Dân trí, vào 4/6/2023 tại huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) vừa có vụ việc 1 người đàn ông cùng bạn vào rừng lấy mật thì bị ong đốt đến tử vong.
Nạn nhân là ông N.T.H. (55 tuổi, trú tại thôn Thanh Sơn, xã Cẩm Quan). Sáng 2/6/2023, ông H. và 2 người trú cùng thôn vào khu rừng thuộc địa bàn xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên) lấy mật ong rừng.
Sáng hôm sau, họ phát hiện một tổ ong nên tìm cách tiếp cận. Quá trình này, cả 3 người bị đàn ong tấn công, tháo chạy mỗi người một hướng.
Dẫn theo thông tin từ Báo Người đưa tin, 2 người cùng nhóm sau đó quay trở lại thì phát hiện ông Nguyễn Trọng H. đã nằm dưới đất, tử vong, trên người có nhiều vết ong đốt.
Vụ việc sau đó được báo cho gia đình nạn nhân và chính quyền địa phương, cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân.
Theo nhận định ban đầu của CQĐT, nguyên nhân ông Nguyễn Trọng H. tử vong là bị ong đốt.