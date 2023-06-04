Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang khiến 4 ô tô hư hỏng nặng

Đời sống 04/06/2023 14:40

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 ô tô hỏng nặng và gây ùn tắc giao thông đã xảy ra trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang khúc ngang qua xã Song Khê (TP Bắc Giang).

Theo thông tin từ Báo Bắc Giang, vào khoảng 6h30 ngày 4/6/2023 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe ô tô đoạn trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang khúc ngang qua xã Song Khê (TP Bắc Giang).

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang khiến 4 ô tô hư hỏng nặng - Ảnh 1
Xe khách bị hỏng phần đầu trong vụ tai nạn - Ảnh: Báo Bắc Giang

Vào khoảng thời gian trên, khu vực xã Song Khê có mưa to, chiếc xe đầu kéo BKS 62R – 006.45 đang di chuyển hướng Hà Nội – Lạng Sơn khi đi đến đoạn đường này bị bó phanh nên buộc phải dừng lại. 

Lúc này, chiếc xe ben BKS 12C – 092.17 di chuyển cùng chiều đi tới phanh gấp khiến đầu xe quay ngược lại và va chạm với xe đầu kéo.

Hai chiếc xe đang dừng lại xử lý thì xe ô tô loại 7 chỗ BKS 24A – 186.70 và xe khách BKS 37B – 019.74 đi tới nhưng do đường trơn, không phanh kịp nên đâm vào nhau khiến 4 xe hư hỏng.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang khiến 4 ô tô hư hỏng nặng - Ảnh 2
Các xe ô tô khác cũng bị mất lái và đâm vào thanh chắn - Ảnh: Báo Bắc Giang

Rất may không có tài xế nào thiệt mạng trong vụ tai nạn, giao thông đã bị ùn ứ vì tai nạn nghiêm trọng nhưng công an tỉnh Bắc Giang đã mau chóng đến hiện trường thông xe và xử lý, điều tra.

Dẫn theo thông tin từ VTC News, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang từ lâu là nơi gây cho nhiều tài xế nỗi sợ khi lưu thông vì hệ thống chiếu sáng ban đêm kém, đường xuống cấp nhiều đoạn. 

Đây là tuyến đường kết nối các tỉnh phía Bắc với Hà Nội với lượng xe di chuyển ngày đêm rất lớn. Nhưng đoạn qua tỉnh Bắc Giang từ cầu Xương Giang đến cầu Như Nguyệt không có đèn đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông vào ban đêm.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang khiến 4 ô tô hư hỏng nặng - Ảnh 3
Đoạn dường thiếu hệ thống chiếu sáng và làn đường xuống cấp - Ảnh: VTC News

Đoạn đường từ Km 122 đến km 132 qua huyện Việt Yên (Bắc Giang), theo quan sát nhiều đêm, nơi đây chỉ có ánh sáng của phương tiện tham giao thông mà không hề có đèn đường dù được chủ đầu tư lắp hệ thống đèn ở cả 2 bên đường. 

Không chỉ trên đường cao tốc, đèn điện không hoạt động mà hệ thống đèn điện ở đường gom cũng không sáng khiến người tham gia giao thông gặp khó khăn. Các đoạn giao cắt, hầm chui dân sinh cũng trở nên nguy hiểm hơn, tính mạng người dân bị đe dọa mỗi khi phải tham gia giao thông trên đoạn đường này.

Đang làm hậu sự cho người đã mất thì phải dừng lại vì... nghi có án mạng xảy ra

Đang làm hậu sự cho người đã mất thì phải dừng lại vì... nghi có án mạng xảy ra

Bạn anh T. cho biết nạn nhân tử vong không phải do bệnh lý nên các cơ quan chức trách đã vào cuộc xác minh vụ việc.

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