Bắt giữ thanh niên 16 tuổi xịt hơi cay vào mặt chủ quán vì... thiếu tiền xài

Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được thiếu niên táo tợn cướp cửa hàng vào ngày 1/6/2023.

Theo thông tin từ VietnamNet, đối tượng N.S.T.Đ. (SN 2006, trú tại xã Phú Xuân, huyện Krông Năng) vừa bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ để điều tra thêm với tội danh trộm cướp tài sản. Đáng nói thiếu niên này chỉ mới 16 tuổi và khai do thiếu tiền nên mới tổ chức trộm cắp.

Theo thông tin từ Báo Bảo vệ Pháp luật, vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30 phút sáng ngày 1/6/2023, ban đầu Đ. T.T.L. (SN 1959, tại thôn 13, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng) với lý do mua nước uống như bình thường.

Lợi dụng trong lúc chủ quán sơ hở khi đang trả tiền thừa cho mình, Đ. đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt của bà L. gây mờ mắt. Sau đó, Đ. nhanh chóng lấy đi tiền bà L. đang để trong ngăn kéo rồi bỏ chạy.

Hành vi trộm cắp của thiếu niên 16 tuổi được ghi lại - Ảnh: Báo Bảo vệ Pháp luật

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Phú Xuân đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Năng nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, rà soát và sàng lọc đối tượng nghi vấn.

Đến khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Đ. khi đối tượng đang ở nhà riêng tại thôn Xuân An (xã Phú Xuân).

Kiểm tra, phát hiện tại gốc cây bơ sau vườn nhà của Đ. cất giấu số tiền hơn 28 triệu đồng. Đối tượng Đ. khai nhận, đây là số tiền do thực hiện hành vi cướp tài sản mà có.

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