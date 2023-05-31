Thào Thị A (ngụ tại tỉnh Sơn La) bị phát hiện tàng trữ thuốc phiện trái phép và sử dụng ma túy nhiều lần và được cơ quan chức năng tỉnh Sơn La đưa vào trại cai nghiện.

Theo thông tin từ Công an Nhân dân online, vào sáng ngày 30/5/2023 cơ quan chức trách tỉnh Sơn La đã tiếp nhận vụ việc cặp vợ chồng tàng trữ chất gây nghiện trái phép bao gồm: 1 cục nhựa thuốc phiện và 1 bộ bàn đèn tự chế dùng để hút thuốc phiện. Đối tượng bị bắt giữ là Hạng A Sênh (SN 1960) và Thào Thị A (SN 1962, vợ của Hạng A Sênh; trú tại cụm Co Hạ, bản Khá, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La). Sau khi bắt giữ Hạng A Sênh, Tổ công tác và cán bộ Trạm y tế xã Mường Lạn tiến hành xét nghiệm chất ma túy đối với Thào Thị A. Kết quả cho thấy Thào Thị A dương tính với ma túy. Bản thân Thào Thị A khai nhận đã sử dụng ma túy nhiều lần.

Đối tượng Hạng A Sênh tại cơ quan Công an - Ảnh: CAND Online Sau đó, tổ công tác đã bàn giao Thào Thị A cho Công an xã Mường Lạn để tiến hành thủ tục đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Trong quá trình tạm gữ, Công an xã Mường Lạn thường xuyên theo dõi, giám sát Thào Thị A. Đến khoảng 06h30 phút ngày 31/5/2023, cán bộ Công an xã đi lấy đồ ăn sáng cho Thào Thị A, khoảng 20 phút sau quay về thì phát hiện Thào Thị A đã treo cổ tự tử. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Trung tâm pháp y tỉnh, đại diện chính quyền địa phương và Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Sốp Cộp, tiến hành khám nghiệm, điều tra xác minh theo quy định của pháp luật.

Đến 16h30 phút cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao Thào Thị A cho gia đình an táng theo phong tục. Vụ việc tiếp tục được điều tra, kết luận, xử lý đúng quy định của pháp luật. Dẫn theo thông tin từ Báo Công lý, liên quan đến vấn đề tự tử, vào 4/5/2023 tại tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện Một người phụ nữ được phát hiện khi đã tử vong trong tư thế treo cổ, nghi vấn do trầm cảm. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h sáng nay (4/5/2023), người dân thôn Tân Ngữ 1, xã Định Long (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) tá hỏa khi phát hiện người thân mình đã treo cổ tự tử tại nhà riêng. Người tử vong được xác định là chị N.T.Q. (SN 1991, trú xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa). Nghi trầm cảm, người phụ nữ tự tử và bỏ các con - Ảnh minh họa: Internet Được biết, chị Q. đã có 3 người con, người con nhỏ nhất mới khoảng 5 tháng tuổi, gia đình hòa thuận, không có mâu thuẫn gì. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trầm cảm. Gia đình từ chối giám định pháp y, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

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