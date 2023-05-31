Bị bắt vào trại cai nghiện ma túy, người phụ nữ tự tử

Đời sống 31/05/2023 22:12

Thào Thị A (ngụ tại tỉnh Sơn La) bị phát hiện tàng trữ thuốc phiện trái phép và sử dụng ma túy nhiều lần và được cơ quan chức năng tỉnh Sơn La đưa vào trại cai nghiện.

Theo thông tin từ Công an Nhân dân online, vào sáng ngày 30/5/2023 cơ quan chức trách tỉnh Sơn La đã tiếp nhận vụ việc cặp vợ chồng tàng trữ chất gây nghiện trái phép bao gồm: 1 cục nhựa thuốc phiện và 1 bộ bàn đèn tự chế dùng để hút thuốc phiện.

Đối tượng bị bắt giữ là Hạng A Sênh (SN 1960) và Thào Thị A (SN 1962, vợ của Hạng A Sênh; trú tại cụm Co Hạ, bản Khá, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La). Sau khi bắt giữ Hạng A Sênh, Tổ công tác và cán bộ Trạm y tế xã Mường Lạn tiến hành xét nghiệm chất ma túy đối với Thào Thị A. Kết quả cho thấy Thào Thị A dương tính với ma túy. Bản thân Thào Thị A khai nhận đã sử dụng ma túy nhiều lần. 

Bị bắt vào trại cai nghiện ma túy, người phụ nữ tự tử - Ảnh 1
Đối tượng Hạng A Sênh tại cơ quan Công an - Ảnh: CAND Online

Sau đó, tổ công tác đã bàn giao Thào Thị A cho Công an xã Mường Lạn để tiến hành thủ tục đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Trong quá trình tạm gữ, Công an xã Mường Lạn thường xuyên theo dõi, giám sát Thào Thị A. Đến khoảng 06h30 phút ngày 31/5/2023, cán bộ Công an xã đi lấy đồ ăn sáng cho Thào Thị A, khoảng 20 phút sau quay về thì phát hiện Thào Thị A đã treo cổ tự tử.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Trung tâm pháp y tỉnh, đại diện chính quyền địa phương và Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Sốp Cộp, tiến hành khám nghiệm, điều tra xác minh theo quy định của pháp luật. 

Đến 16h30 phút cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao Thào Thị A cho gia đình an táng theo phong tục. Vụ việc tiếp tục được điều tra, kết luận, xử lý đúng quy định của pháp luật. 

Dẫn theo thông tin từ Báo Công lý,  liên quan đến vấn đề tự tử, vào 4/5/2023 tại tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện Một người phụ nữ được phát hiện khi đã tử vong trong tư thế treo cổ, nghi vấn do trầm cảm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h sáng nay (4/5/2023), người dân thôn Tân Ngữ 1, xã Định Long (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) tá hỏa khi phát hiện người thân mình đã treo cổ tự tử tại nhà riêng.

Người tử vong được xác định là chị N.T.Q. (SN 1991, trú xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa).

Bị bắt vào trại cai nghiện ma túy, người phụ nữ tự tử - Ảnh 2
Nghi trầm cảm, người phụ nữ tự tử và bỏ các con - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, chị Q. đã có 3 người con, người con nhỏ nhất mới khoảng 5 tháng tuổi, gia đình hòa thuận, không có mâu thuẫn gì. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trầm cảm.

Gia đình từ chối giám định pháp y, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Cảnh báo cha mẹ về nguy cơ bủa vây từ trào lưu 'khoe con' trên không gian mạng

Cảnh báo cha mẹ về nguy cơ bủa vây từ trào lưu 'khoe con' trên không gian mạng

Nhiều cha mẹ chia sẻ vô tội vạ hình ảnh riêng tư của con trên mạng xã hội dẫn đến nhiều hệ lụy nguy hiểm!

Xem thêm
Từ khóa:   tự tử phụ nữ tự tử vì ma túy nghiện ma túy tin mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 1 giờ 7 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 2 giờ 7 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới