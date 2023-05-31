Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan khiến 5 người thương vong

Đời sống 31/05/2023 11:27

Tài xế xe khách trong vụ tai nạn thương tâm trên cao tốc La Sơn - Túy Loan đã bị Công an huyện Hòa Vang ra lệnh tạm giam để phục vụ điều tra.

Theo thông tin từ Báo Lao động, vào sáng 31/5/2023 Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã thi hành lệnh tạm giam 3 ngày với đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi, trú xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) - tài xế xe khách trong vụ tai nạn giao thông trên Cao tốc  La Sơn - Túy Loan. Cơ quan chức năng cho biết cần điều tra thêm tài xế trong vụ việc với hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Tuấn là tài xế điều khiển xe khách giường nằm BKS 73F-000.63 gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn – Túy Loan vào chiều ngày 30.5, làm chết người.

Theo cơ quan công an, Tuấn bị tạm giữ từ ngày 30/5/2023 đến ngày 2/6/2023 để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan khiến 5 người thương vong - Ảnh 1
Tài xế đã bị tam giam 3 ngày để phục vụ điều tra - Ảnh: Báo Lao động

Dẫn theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, vào chiều hôm qua ngày 30/5, tài xế Tuấn điều khiển xe ô tô chở khách BKS 73F-000.63 (xe 45 chỗ) chở 42 người lưu thông trên cao tốc La Sơn – Túy Loan theo hướng từ Bắc vào Nam thì xảy ra va chạm với xe ôtô 16 chỗ BKS 43B-043.94 do Hồ Phước Tú (40 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) chạy chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến chị D.P.Tr. (25 tuổi, quê Bình Định) tử vong tại chỗ và 4 người bị thương. Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng đã kiểm tra nồng độ cồn các tài xế nhưng không phát hiện vi phạm.

Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan khiến 5 người thương vong - Ảnh 2
Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ và 4 người bị thương nặng - Ảnh: Thanh niên Online

Vào chiều ngày 30/5, bệnh viện có tiếp nhận 13 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông từ Hòa Vang chuyển xuống. Các bác sĩ đã tiến hành khẩn trương cấp cứu cho các nạn nhân. Trong đó, có một bệnh nhân nặng đang được điều trị tại khoa Ngoại hồi sức, hai bệnh nhân khác được chuyển vào phòng mổ để khâu vết thương. Các trường hợp còn lại chỉ bị xây xước ngoài da, sau khi sơ cứu có thể xuất viện ngay.

Danh tính các nạn nhân trong vụ xe tải tông nhiều xe máy khi đang dừng đèn đỏ ở Bình Dương

Danh tính các nạn nhân trong vụ xe tải tông nhiều xe máy khi đang dừng đèn đỏ ở Bình Dương

Danh tính 3 nạn nhân trong vụ tai nạn khi dừng đèn đỏ đầy thương tâm vào tối 30/5/2023 đã được tiết lộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông trên cao tốc la sơn túy loan 4 người thương vong tai nạn thương tâm

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 1 giờ 15 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 2 giờ 15 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới