Tài xế xe khách trong vụ tai nạn thương tâm trên cao tốc La Sơn - Túy Loan đã bị Công an huyện Hòa Vang ra lệnh tạm giam để phục vụ điều tra.

Theo thông tin từ Báo Lao động, vào sáng 31/5/2023 Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã thi hành lệnh tạm giam 3 ngày với đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi, trú xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) - tài xế xe khách trong vụ tai nạn giao thông trên Cao tốc La Sơn - Túy Loan. Cơ quan chức năng cho biết cần điều tra thêm tài xế trong vụ việc với hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Tuấn là tài xế điều khiển xe khách giường nằm BKS 73F-000.63 gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn – Túy Loan vào chiều ngày 30.5, làm chết người.

Theo cơ quan công an, Tuấn bị tạm giữ từ ngày 30/5/2023 đến ngày 2/6/2023 để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tài xế đã bị tam giam 3 ngày để phục vụ điều tra - Ảnh: Báo Lao động

Dẫn theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, vào chiều hôm qua ngày 30/5, tài xế Tuấn điều khiển xe ô tô chở khách BKS 73F-000.63 (xe 45 chỗ) chở 42 người lưu thông trên cao tốc La Sơn – Túy Loan theo hướng từ Bắc vào Nam thì xảy ra va chạm với xe ôtô 16 chỗ BKS 43B-043.94 do Hồ Phước Tú (40 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) chạy chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến chị D.P.Tr. (25 tuổi, quê Bình Định) tử vong tại chỗ và 4 người bị thương. Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng đã kiểm tra nồng độ cồn các tài xế nhưng không phát hiện vi phạm.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ và 4 người bị thương nặng - Ảnh: Thanh niên Online

Vào chiều ngày 30/5, bệnh viện có tiếp nhận 13 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông từ Hòa Vang chuyển xuống. Các bác sĩ đã tiến hành khẩn trương cấp cứu cho các nạn nhân. Trong đó, có một bệnh nhân nặng đang được điều trị tại khoa Ngoại hồi sức, hai bệnh nhân khác được chuyển vào phòng mổ để khâu vết thương. Các trường hợp còn lại chỉ bị xây xước ngoài da, sau khi sơ cứu có thể xuất viện ngay.

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