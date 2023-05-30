Cứu sống kịp thời bé 7 tuổi lạc mẹ rồi ngã xuống sông suýt đuối nước

Đời sống 30/05/2023 19:38

Bé Hiếu lạc mẹ và hoảng loạn nên đã trượt chân rớt xuống hồ. Rât may lực lượng chức năng đã kịp thời tìm thấy và cứu được bé khỏi đuối nước.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều ngày 30/5/2023 Công an TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã cứu sống thành công một bé trai 7 tuổi bị lạc mẹ, trong quá trình hoảng hốt tìm mẹ bé đã sảy chân ngã xuống sông Ka Long. 

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 29/5/2023, nhận được tin báo một cháu bé bị lạc tại khu vực bờ sông Ka Long, Đội CSGT-TT, Công an TP Móng Cái đã triển khai lực lượng cứu giúp. Lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm quanh khu vực sông Ka Long và rất may đã cứu kịp thời cháu bé suýt đuối nước lên bờ và đưa đến bệnh viện để theo dõi sức khỏe.

Cháu bé sau đó được chăm sóc để cháu vượt qua cơn hoảng loạn, ổn định tinh thần. Công an TP Móng Cái cũng đồng thời xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Cứu sống kịp thời bé 7 tuổi lạc mẹ rồi ngã xuống sông suýt đuối nước - Ảnh 1
Sau khi đưa cháu H. lên bờ, cán bộ chiến sĩ CSGT chuyển bé trai 7 tuổi đến bệnh viện kiểm tra, chăm sóc - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, Công an TP. Móng Cái xác định, cháu bé tên là Nguyến Quang Hiếu (SN 2016, quê tại tỉnh Tuyên Quang) và có mẹ tên là Nguyễn Thị Nga. Theo đó, lực lượng công an tiến hành liên hệ với người thân của cháu H.

Theo lời kể của chị Nga, bản thân chị từ tỉnh Tuyên Quang ra TP. Móng Cái (Quảng Ninh) làm kinh tế và gửi con trai ở quê cho ông bà chăm sóc, nuôi dưỡng. Sau khi con trai kết thúc năm học, chị đón con từ quê ra TP. Móng Cái chơi.

Vào tối 29/5, hai mẹ con chị Nga ra công viên gần bờ sông Ka Long chơi. Tuy nhiên trong quá trình chị đi vệ sinh thì bất ngờ bị lạc con. Trong lúc đi tìm mẹ, cháu Hiếu không may cháu trượt chân ngã xuống sông Ka Long và may mắn được cán bộ, chiến sĩ CSGT cứu giúp.

Cứu sống kịp thời bé 7 tuổi lạc mẹ rồi ngã xuống sông suýt đuối nước - Ảnh 2

        Các chiến sĩ, công an gửi cháu bé về với gia đình - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Xúc động khi con trai được cứu, chị Nga gửi lời cảm ơn tới cán bộ, chiến sỹ CSGT Công an TP. Móng Cái.

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