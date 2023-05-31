Thanh niên cưỡng bức thiếu nữ 15 tuổi rồi bỏ trốn biệt tích

Đời sống 31/05/2023 09:52

Ngay khi bị Công an TP.Hà Nội phát giác hành vi giao cấu với trẻ em từ 13 đến 16 tuổi, đối tượng đã lập tức bỏ trốn.

Theo thông tin từ Báo Dân trí, vào sáng ngày 31/5/2023, Công an TP. Hà Nội vừa phát lệnh truy nã đối tượng Đặng Quốc Việt về tội giao cấu với trẻ vị thành niên (13 đến 16 tuổi).

cụ thể vụ việc, Việt quan hệ tình dục với cháu bé K. (SN 2007, ở huyện Hoài Đức) tại một nhà nghỉ ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân. Ngày 30/9/2022, Công an quận Thanh Xuân ra quyết định khởi tố bị can đối với Việt về tội Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Thanh niên cưỡng bức thiếu nữ 15 tuổi rồi bỏ trốn biệt tích - Ảnh 1
Đối tượng Đặng Quốc Việt - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 11/1/2023, cơ quan chức năng phát lệnh truy nã đối với Đặng Quốc Việt. Nhà chức trách yêu cầu đối tượng bị truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng,

Đồng thời Công an cũng đề nghị người dân nếu phát hiện Việt ở đâu, cần báo cho Công an quận Thanh Xuân qua số điện thoại: 0913.132.121, cơ quan công an nơi gần nhất hoặc tổng đài 113.

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