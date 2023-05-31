Danh tính các nạn nhân trong vụ xe tải tông nhiều xe máy khi đang dừng đèn đỏ ở Bình Dương

Đời sống 31/05/2023 10:00

Danh tính 3 nạn nhân trong vụ tai nạn khi dừng đèn đỏ đầy thương tâm vào tối 30/5/2023 đã được tiết lộ.

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, vào ngày 31/5/2023 Công an tỉnh Bình Dương đã xác định được danh tính củaHai người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu là Mai Văn Hán (36 tuổi, trú TP Thuận An, Bình Dương) và Phạm Ngọc Thủy (43 tuổi, quê Quảng Bình). tài xế cũng như 3 nạn nhân trong vụ xe tải tông nhiều xe máy trong lúc dừng đèn đỏ.

Người bị cán tử vong tại chỗ là anh được xác định là anh Trần Chí Cường (20 tuổi, quê Vụ Bản, Nam Định). Hai người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu là Mai Văn Hán (36 tuổi, trú TP Thuận An, Bình Dương) và Phạm Ngọc Thủy (43 tuổi, quê Quảng Bình).

Tài xế xe tải gây tai nạn là Hà Đình Bé (43 tuổi, ngụ TP Tân Uyên, Bình Dương).

Danh tính các nạn nhân trong vụ xe tải tông nhiều xe máy khi đang dừng đèn đỏ ở Bình Dương - Ảnh 1
Công an lập tức tới hiện trường - Ảnh: Báo Giao Thông

Dẫn theo thông tin từ Thanh niên Online, vào tối ngày 30/5/2023 tại tỉnh Bình Dương đã xảy ra tai nạn giao thông kinh hoàng tại đoạn ngã tư Thuận An Hòa - Mỹ Phước Tân Vạn (thuộc KP.4, P.An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương) khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Cụ thể vụ việc, khoảng 19 giờ cùng ngày, xe tải BS 61C-268.90 chạy trên đường Thuận An Hòa, hướng từ đường 22 Tháng 12 ra đường Mỹ Phước Tân Vạn. Khi xe tải đến đoạn ngã tư nói trên thì xảy ra va chạm với nhiều xe máy đang chờ đèn đỏ phía trước, sau đó tiếp tục va chạm với một xe đầu kéo kéo theo rờ moóc.

Danh tính các nạn nhân trong vụ xe tải tông nhiều xe máy khi đang dừng đèn đỏ ở Bình Dương - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Thanh niên Online

Cú va chạm liên tiếp khiến T.T.C (20 tuổi, quê Nam Định) chạy xe máy tử vong tại chỗ. Hai người khác bị thương được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Vụ tai nạn cũng khiến đường Mỹ Phước Tân Vạn bị ùn ứ kéo dài, 2 xe ô tô và 3 xe máy cùng hư hỏng.

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