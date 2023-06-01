Vì mâu thuẫn, thanh niên nối dây điện vào cổng sắt nhà tình cũ nhằm giết người

Đời sống 01/06/2023 09:51

Hoàng Ngọc Trường (47 tuổi, ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) có hành vi giết người khi đấu đầu dây điện vào cổng sắt nhà tình cũ với ý định giết người.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, sau gần nửa năm xảy ra vụ việc, Tòa án Nhân dân Quảng Ninh đã đưa ra xét xử vụ thanh niên đấu đầu dây điện vào cổng sắt để giết tình cũ.

Cụ thể vụ việc xảy ra vào 23/12/2022, đối tượng Hoàng Ngọc Trường đã dùng dây điện đấu nối từ hiệu điện thế 220V vào cánh cổng bằng kim loại của gia đình bà Trần Thị Minh H. (48 tuổi, ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Ban đầu Tường chỉ muốn làm cho H. bị điện giật.

Vì mâu thuẫn, thanh niên nối dây điện vào cổng sắt nhà tình cũ nhằm giết người - Ảnh 1
Hoàng Ngọc Tường tại phiên tòa - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ Tiền phong Online, vào 7h30 cùng ngày khi người dân thấy đường dây điện lạ từ cột điện chung của xóm dân cư tới trước cổng nhà bà H. thì liên báo cơ quan chức năng. 

Cơ quan chức năng đã mau chóng vào cuộc xác minh. Thông qua trích xuất camera, lời khai của nhân chứng đã xác định hung thủ là Hoàng Ngọc Tường. Đối tượng từng là người có quan hệ tình cảm với H. vào nhiều năm trước nhưng gần đây xảy ra mâu thuẫn.

Vì mâu thuẫn, thanh niên nối dây điện vào cổng sắt nhà tình cũ nhằm giết người - Ảnh 2
Đối tượng ngày bị bắt giam - Ảnh: Tiền Phong online

Tường thành khẩn khai nhận mình làm vậy vì muốn giết tình cũ. Tại phiên tòa xét xử, bị cáo được tuyên 8 năm tù giam cho hành vi giết người.

 

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