Theo thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã hy hữu xảy ra vụ việc nạn nhân chuẩn bị chôn cất nhưng Công an thị xã La gi (Bình Thuận) lại yêu cầu ngưng hậu sự để tiếp tục điều tra vụ việc theo hướng mới.

Lập tức gia đình đã tạm dừng việc tổ chức đám tang đồng thời báo cho Công an thị xã La Gi đề nghị làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh T.

Vì nạn nhân cũng có sử dụng ma túy và mắc bệnh hen suyễn nên gia đinh chỉ nghĩ đơn giản nguyên nhân đột tử do bệnh lý từ 2 tác nhân nêu trên. Thế nhưng, bạn anh T. viếng đám tang cho biết nạn nhân bị đánh đến tử vong chứ không phải chết do bệnh.

Các cơ quan chức trách đang phối hợp cùng gia đình và người cung cấp nguồn tin để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Dẫn theo thông tin từ Báo Bình Thuận, tại Bình Thuận cũng từng có vụ việc phát hiện nạn nhân đột tử trong rừng Tràm và Công an phải trưng cầu giám định để xác định rõ nguyên nhân cái chết.

Hiện trương nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Bình Thuận

Cụ thể vụ việc xảy ra vào sáng 23/3, người dân trong quá trình vào rừng keo lá tràm ở xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) đã phát hiện thi thể một người đàn ông nằm dưới đất bên cạnh chiếc xe máy.

Nạn nhân được xác định là thầy H.T.H. (SN 1973, giáo viên tại một trường THPT trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc).

Đến chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể thầy H. cho gia đình an táng. Công an cũng trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của giáo viên này.