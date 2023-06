Nam thanh niên ném vỡ đầu người đối diện chỉ vì nghĩ bị 'nhìn đểu'

Thanh niên có hành vi bạo lực này đã có tiền án trước đó nhưng không ăn năn hối cải.

Theo thông tin từ Báo Dân trí, Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra lệnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1994, người địa phương) với tội danh truy cứu là "cố ý gây thương tích cho người khác".

Cụ thể vụ việc, vào ngày 15/4 khi đang uống cafe với bạn tại quán nước thì anh T. bất ngờ bị một thanh niên ném côc thủy tinh vào đầu phải nhập viện.

Đối tượng Nguyễn Văn Thành khai nhận rằng y cũng đến cùng quán với nạn nhân và nghĩ mình bị anh T. nhìn đểu nên đã lấy cốc thủy tinh ném vỡ đầu đối phương, Thành gây cho anh T. thương tích 3%.

Nguyễn Văn Thành tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ Zing News, năm 2018, Công an huyện Hiệp Hòa đã khởi khởi tố bị can đối với Thành và đồng bọn về tội Cố ý gây thương tích. May mắn là trong vụ đó bị hại rút đơn và không truy cứu trách nhiệm hình sự cho Thành, thay vào đó đối tượng chỉ bị xử phạt hành chính. Thành đã không ăn năn hối cải mà còn tiếp tục gây thương tích cho anh T.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

