Vì tránh nóng, ba bố con đã nằm trong ô tô điều hòa. Hậu quả người chị gái ngừng tim, hai bố con may mắn đã được cấp cứu.

Theo thông tin từ VTC News, vào chiều 2/6 bệnh viện cho biết 2 bố con trong vụ ngủ trong ô tô điều hòa đã được chuyển sang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tiếp tục điều trị sau 5 giờ cấp cứu.

Cụ thể, vào 3h30 ngày 2/6 bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhân bị ngạt khí do nằm trong ô tô điều hòa. Chị P.M.H (SN 2003) không may đã ngừng tim. Dù đã nỗ lực cứu sống nhưng bệnh nhân không qua khỏi.

Về phần ông P.V.T (SN 1974) và con P.N.K (SN 2008) cũng nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nguy kịch, hiện bệnh nhân đã hồi tỉnh và đang được cho thở máy. Bệnh nhân được chẩn đoán ngoài ngộ độc khí CO còn có khả năng ngộ độc chì khoảng 8h30, các bác sĩ làm thủ tục chuyển hai bố con lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để điều trị tiếp.

Hiện hai bố con đã được chuyển viện để tiếp tục điều trị - Ảnh: Internet

Sau vụ việc, rất nhiều các bác sĩ đã lên tiếng khuyến cáo rằng không nên nằm ngủ trong ô tô nhỏ đang bật điều hòa, nó như một phòng kín và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ phía sau.

Theo thông tin từ VnExpress, tối 1/6, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão bị mất điện. Chị P.M.H., 20 tuổi cùng bố là ông P.V.T., 49 tuổi và em gái P.N.K., 15 tuổi đã khởi động ôtô, bật điều hòa và chui vào ngủ.

Đến rạng sáng gày 2/6, bà L.T.L. (vợ ông T.) xuống kiểm tra, phát hiện ba bố con bất tỉnh nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa quận Kiến An cấp cứu. Tuy nhiên, chị H. tử vong. Ông T. và cháu K. hiện đã tỉnh.

Ba bố con đã ngủ trong chiếc xe Toyota Camry và gặp nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Chiếc xe ba bố con ngủ là loại Toyota Camry sản xuất hơn 30 năm trước. Xe để ở tầng một của ngôi nhà ống khép kín. Công an huyện An Lão đang điều tra nguyên nhân sự việc, nghi vấn nạn nhân bị thiếu oxy khi ngủ trong ôtô.

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