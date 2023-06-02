Có 5 cơ sở, cá nhân bị Sở Y tế TP.HCM xử phạt vì có sai phạm trong khám, chữa bệnh. Trong đó có bác sĩ Thịnh nổi tiếng tên MXH TikTok thời gian gần đây.

Theo thông tin từ Báo Người lao động, Sở Y tế TP.HCM vừa xử phạt hành chính 5 cá nhân và cơ sở có hành vi sai phạm trong khám chữa bệnh từ ngày 26/5/2023 đến 30/5/2023. Trong đó có bác sĩ sản khoa Cao Hữu Thịnh - một bác sĩ rất nổi tiếng trên MXH TikTok thời gian gần đây, đặc biệt là sau lùm xùm 'tìm con' giữa bác sĩ Thịnh và Bà Nhân Vlog cộng đồng mạng càng biết tới bác sĩ sản khoa này nhiều hơn. Cụ thể vụ việc, bác sĩ Cao Hữu Thịnh bị xử phạt 24,5 triệu đồng vì làm lộ tình trạng bệnh, thông tin mà người bệnh đã cung cấp và hồ sơ bệnh án.

Ngoài ra, bác sĩ Thịnh còn bị phạt vì hành vi quảng cáo những sản phẩm y tế, hàng hóa, dịch vụ mà chưa có sự chấp thuận và kiểm định từ phía cơ quan chức năng. Ông bị buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện. Bác sĩ Thịnh không tôn trọng bảo mật bệnh án của bệnh nhân - Ảnh: Báo Người lao động Ngoài hành nghề tại địa chỉ trên, theo thông tin tại Sở Y tế TP.HCM, bác sĩ Cao Hữu Thịnh còn đăng ký hành nghề tại Bệnh viện Từ Dũ và 1 bệnh viện tư nhân trên địa bàn TP.HCM.

Cùng làm việc với bác sĩ Thịnh tại địa chỉ 141 Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5 có bác sĩ Lê Sơn Lam cũng bị xử phạt 9 triệu đồng vì không đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh; biển hiệu không có đủ thông tin cơ bản theo quy định; ghi tên các khoa phòng trong cơ sở không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động. Theo thông tin từ Thanh niên Online, Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn (156A Lý Thái Tổ, P.1, Q.3) bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phạt 90 triệu đồng do có vi phạm tại Phòng khám thẩm mỹ Sao Hàn 1 (781/C5-C7 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10). Phòng khám thẩm mỹ Sao Hàn 1 cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động nên bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng. Công ty TNHH Viva Beauty Dental (Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt) số 46 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Q.1 bị xử phạt 12 triệu đồng. Nguyên nhân phòng khám này hoạt động có biển hiệu nhưng không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật. Ghi tên các khoa, phòng trong cơ sở khám chữa bệnh không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động. Lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nhiều cơ sở hành nghề sắc đẹp bị xử phạt - Ảnh: Báo Dân sinh Công ty TNHH chất lượng Cuộc sống Kim Cương (56 Nguyễn Huy Tự, P.Đa Kao, Q.1) bị xử phạt 57 triệu đồng do có vi phạm tại Chi nhánh 4 (Trung tâm Sản nhi Diamond, Phòng khám chuyên khoa sản phụ, Phòng khám chuyên khoa nhi, Phòng khám chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, phòng xét nghiệm) số 9 Trần Quốc Thảo, P.Võ Thị Sáu, Q.3. Chi nhánh công ty này vi phạm về lỗi người hành nghề không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật. Lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật.

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