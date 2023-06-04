Chân dung thầy cúng cả gan trộm dây chuyền 1,4 lượng vàng trên tượng Bà Chúa Xứ

Đời sống 04/06/2023 15:24

Được thuê đảm nhiệm việc thờ cúng tại miếu Bà Chúa Xứ (Cà Mau), Lê Đại Vũ đã "tranh thủ" ăn cắp vàng trên tượng và giấu ở nơi không ngờ tới.

Theo thông tin từ Báo Người lao động, vào ngày 4/6/2023 công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã bắt giữ thầy cúng Lê Đại Vũ (34 tuổi, trú ở Cà Mau) vì hành vi trộm dây chuyền trị trị giá 1,4 lượng vàng 18K treo trên tượng Bà Chúa Xứ.

Trước đó, ông Lý Hiệp Tài trong lúc chuẩn bị lễ cúng tại Miếu Bà Chúa Xứ ở Vàm sông Ông Đốc, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời thì phát hiện sợi dây chuyền vàng 18K khoảng 1,4 lượng đeo trên tượng Bà bị mất.

Chân dung thầy cúng cả gan trộm dây chuyền 1,4 lượng vàng trên tượng Bà Chúa Xứ - Ảnh 1
Thầy cúng Lê Đại Vũ - Ảnh: Báo Người lao động

Theo thông tin từ VietnamNet, Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng địa phương, các cơ quan chức năng mau chóng vào cuộc và điều tra được đối tượng Vũ đã ăn trộm vàng và cất trong... quần lót để tránh bị phát hiện.

Công an đã đưa nghi phạm Vũ và tang vật về trụ sở. Được biết, Vũ là thầy cúng thường được thuê thực hiện các nghi thức lễ tại miếu Bà Chúa xứ. Một số người dân địa phương cũng cho biết thêm số vàng trên là của chủ ghe biển đem đến cúng tại Miếu Bà Chúa Xứ.

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