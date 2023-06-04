Người phụ nữ đi cào dắt mưu sinh bị sụp hố sâu, tử vong thương tâm

Đời sống 04/06/2023 14:42

Trong lúc đi cào dắt bên sông Bình Đà, chị Nguyễn Thị H. (42 tuổi) không may tử vong do đạp trúng hố sâu tại vùng dẫn đến đuối nước, bỏ lại 2 con thơ cùng người chồng gia cảnh khó khăn.

Theo thông tin từ VTC News, tại huyện Phú An (Phú Yên) đã xảy ra trường hợp một người phụ nữ đi mưu sinh ngoài biển và không may sụp hố sâu dẫn đến chết đuối thương tâm.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị H. (42 tuổi, ở xã An Ninh Tây). Chị H. bị chết đuối khi đi cào dắt vào ngày 3/6/2023. 

Người phụ nữ đi cào dắt mưu sinh bị sụp hố sâu, tử vong thương tâm - Ảnh 1
Thi thể chị H. khi được trục vớt - Ảnh: VTC News

Công việc của chị H. là mỗi ngày đều đi cào dắt tại sông Bình Bá ở xã An Ninh Tây. Không may vào 3/6/2023 khoảng 13h khi chị đang cào dắt như mọi hôm thì bất ngờ đạp trúng hố sâu tại vùng cạn và mất tích sau đó. 

Theo thông tin từ Tuổi trẻ Online, sau khi chị mất tích gia đình và chính quyền đã ráo riết tìm kiếm cho đến khoảng 5h ngày 4/6/2023 thì tìm được thi thể chị H., sau đó chính quyền đã trục vớt thi thể chị và bàn giao lại cho gia đình.

Chính quyền địa phương cho biết nhà chị H. thuộc diện khó khăn  ở địa phương, chị có chồng và hai con nhỏ, hằng ngày giữa trưa nắng phải ra biển cào dắt mưu sinh nuôi gia đình. Địa phương đã thăm hỏi và hỗ trợ gia đình chị một số tiền để lo hậu sự chu đáo cho nạn nhân xấu số.

Đang làm hậu sự cho người đã mất thì phải dừng lại vì... nghi có án mạng xảy ra

Đang làm hậu sự cho người đã mất thì phải dừng lại vì... nghi có án mạng xảy ra

Bạn anh T. cho biết nạn nhân tử vong không phải do bệnh lý nên các cơ quan chức trách đã vào cuộc xác minh vụ việc.

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