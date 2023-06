Theo thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày mai 5/6/2023 Tòa án Nhân dân huyện Bến Lức (tỉnh Long An) dự kiến sẽ mở phiên tòa xét xử đối tượng Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang). Bị cáo là người đã thẳng tay đánh tử vong cháu bé 18 tháng tuổi - con của người tình y lúc bấy giờ.

Khoảng 23 giờ ngày 31/5/2022, thấy cháu T.P muốn đi vệ sinh nên Ninh bế cháu đến sàn nước để đi tiểu nhưng cháu T.P không chịu đi tiểu mà quấy khóc. Do tức giận nên Ninh dùng tay tát vào má của bé T.P. Do bị đánh, cháu T.P khóc lớn hơn. Thuận tay, Ninh đang ôm choàng qua bụng cháu P. rồi hất mạnh làm cháu P. văng về trước, rơi xuống trúng vào kệ chén và sọt rác. Đầu bé P va chạm vào cạnh gờ của sàn nước và nền gạch gây chấn thương sọ não và bầm vùng mặt bên trái. Lúc này, chị T.H tỉnh giấc, ngồi dậy ôm cháu T.P lên nệm, lau vết thương và chăm sóc.

Đến khoảng 2h sáng ngày 1/6/2022, Ninh phát hiện người cháu T.P lạnh và không thấy cử động nên cùng H. chở cháu P. đến Trung tâm Y tế huyện Bến Lức cấp cứu nhưng cháu T.P tử vong trên đường đi. Do nghi ngờ về cái chết của bé T.P, Trung tâm Y tế huyện Bến Lức thông báo sự việc cho Công an huyện Bến Lức vào cuộc điều tra.

Người nhà cầm di ảnh bé trai xấu số - Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Theo thông tin từ Báo Công an nhân dân, rạng sáng 1/6/2022, anh T. (cha ruột cháu bé) nhận được tin con trai 18 tháng tuổi của mình đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức nên hốt hoảng chạy vào. Tại đây các bác sĩ cho biết cháu P. đã tử vong, trên người có nhiều dấu vết bầm tím. Nghi ngờ con trai bị bạo hành, anh T đã trình báo với Công an.

Công an huyện Bến Lức phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ. Người đưa cháu P vào trung tâm y tế cấp cứu là H., mẹ cháu P cho biết, cháu P bị ngã trong nhà vệ sinh của phòng trọ nên dẫn đến các chấn thương trên người.

Chỉ vì em hay quấy khóc, Ninh nhẫn tâm đánh tử vong cháu - Ảnh: Tuổi trẻ Online

Tuy nhiên khi khám nghiệm, cháu P. bị xước da vùng thái dương trái 5cm, còn dính máu khô, bị bầm xanh vùng trán trái, quanh mắt trái, má trái. Những biểu hiện bất thường trên, tổ công tác nghi ngờ cháu P. bị bạo hành dẫn đến tử vong nên đưa H. và Ninh về trụ sở làm rõ.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, thi thể cháu P. được giao cho gia đình đưa về quê an táng.