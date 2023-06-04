Xúc động trước nghị lực của hai học sinh gãy chân vẫn nỗ lực thi tuyển sinh vào lớp 10

Không may gặp tai nạn gãy chân trước kì thi, hai học sinh vẫn nỗ lực đến hội đồng thi để làm bài tuyển sinh vào lớp 10.

Theo thông tin từ VietnamPlus, kì thi tuyển lớp 10 toàn quốc vừa diễn ra vào 2 ngày 3/6 và 4/6 đã ghi nhận nhiều tấm gương vượt khó. Điển hình là tại tỉnh Hưng Yên đã có trường hợp hai thí sinh ở điểm thi THPT Phù Cừ, huyện Phù Cừ bị tai nạn phải ngồi xe lăn và nằm giường vẫn có gắng đến tham dự kì thi tuyển sinh vào lớp 10. Hai thí sinh đó là em N.H.H., học sinh lớp 9 trường THCS Phù Cừ, và em N.K.T., lớp 9 trường THCS Đình Cao. Thày Dương Văn Long, Trưởng điểm thi THPT Phù Cừ, cho biết trước kỳ thi, hai em không may gặp tai nạn và không thể tự đi lại đến điểm thi. Tuy vậy, các em đã bày tỏ cùng trường có nguyện vọng được tạo điều kiện để hoàn thành các bài thi. Xét hoàn cảnh của các em, điểm thi THPT Phù Cừ đã báo cáo Sở GD&ĐT tỉnh hỗ trợ các điều kiện cần thiết để các em dự thi theo quy định.

Hai thí sinh nghị lực tại ki thi tuyển sinh vào lớp 10 - Ảnh: Đời sống & Pháp luật Theo đó, ngay trong ngày đầu kỳ thi, em N.K.T. đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức được điểm thi trường THPT Phù Cừ phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ bố trí xe cứu thương và cáng đưa đến phòng thi. Còn em N.H.H. được gia đình đưa đến bằng xe lăn. Phụ trách điểm thi cũng bố trí hai em ngồi cùng phòng ở tầng 1 để hỗ trợ việc di chuyển. Các hoạt động trong phòng thi diễn ra bình thường, bảo đảm an toàn, nghiêm túc đúng quy chế.

Sau khi kết thúc hai ngày thi các em ra về trong tâm trạng hào hứng và bày tỏ mình đã được đội ngũ giáo viên và chuyên viên y tế của hội đồng thi quan tâm, chăm sóc trong suốt quá trình làm bài khiến các em rất xúc động và an tâm khi làm bài. Các em cũng cho biết thêm đề thi năm nay không quá khó và với môn Toán các em dự đoán có thể đạt trên 7 điểm. Theo thông tin từ Báo Giáo dục, Trước đó, vào sáng 2/6/2023, hơn 9.600 thí sinh tỉnh Quảng Trị bước vào làm bài thi môn Toán của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023- 2024. sáng 2/6/2023, hơn 9.600 thí sinh tỉnh Quảng Trị bước vào làm bài thi môn Toán - Ảnh: Internet Tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), thí sinh Bùi Phan Đức Tiến, học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ, thành phố Đông Hà gặp tai nạn gãy chân trên đường đến điểm thi. Nguyện vọng của thí sinh là được dự thi, vì vậy phụ huynh viết cam kết và mong muốn Hội đồng thi tạo điều kiện giải quyết.

Cùng bạn vào rừng lấy mật, một người tử vong vì ong đốt Ông N.T.H. cùng 2 người khác trong thôn tìm thấy tổ ong trong rừng và rủ nhau vào rừng lấy mật, không may trong lúc lấy mật thì H. bị ong đốt và tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuc-dong-truoc-nghi-luc-cua-hai-hoc-sinh-gay-chan-van-no-luc-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-588879.html